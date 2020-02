Se billedserie Martin Taz Thyge Keller og Vira Mohammad i fuld gang med at øve sig på at tegne henholdsvis Dronning Margrethe og gardehusarer. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Elever i 3. klasse skal lave maleri til dronningen

Slagelse - 06. februar 2020 kl. 09:06 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: - Min farmor er cirka lige så gammel, siger Martin Taz Thyge Keller. Han er elev i 3.A på Skælskør Skole, og foran ham ligger flere farveprint af dronning Margrethe. Med blyant er han på et stykke hvidt papir i gang med at tegne de briller, som hun har på et af de mange billeder.

- Det er lidt af en udfordring, siger Martin Taz Thyge Keller, og ligheden mellem de grå blyantstreger på papiret og den ægte vare på farveprintet sidder da heller ikke helt i skabet endnu.

- En skitse er, når du øver dig på at tegne et eller andet, siger Vira Mohammad. Hun sidder ved samme bord i billedkunstlokalet som Martin Taz Thyge Keller. Hun øver sig også i at tegne. Men foran hende ligger ikke dronning Margrethe men i stedet flere flotte print af gardehusarer til hest.

- Vi er blevet bedt om at lave et maleri i A3-størrelse og med to motiver, siger Stina Rosenborg. Hun er udover at være souschef i sfo Lovsøen også billedkunstlærer i 3. klasse på Skælskør Skole.

Det blev en gardehusar - Det ene motiv skal være af dronningen, og det andet af noget, som vi synes kendertegner vores kommune, siger Stina Rosenborg, der har haft både Vikingeborgen Trelleborg, Guldagergaard, Fodsporet, Storebæltsbroen og mange andre kendte vartegn med i sine overvejelser, inden hun i samråd med de 22 elever i 3. A lagde sig fast på gardehusarer som det andet motiv.

- Der er både flotte farver og mange mønstre at arbejde med, begrunder Stina Rosenborg, der kort før jul fik at vide, at klassen er blevet udvalgt til at være den klasse i Slagelse Kommune, der skal være med til at skabe et stort samlet maleri til Hendes Majestæt Dronningen i orbindelse med hendes 80-års fødselsdag den 16. april.

Fødselsdagsgaven skal være med bidrag fra elever i én 3. klasse i samtlige af landets 98 kommuner, og det er Kommunernes Landsforening (KL), der arrangerer og koordinerer gaven.

Fælles gave - Jeg glæder mig utrolig meget over, at alle kommuner er gået sammen om en fælles gave. Vi er jo alle vokset op med kongehuset, og som kommuner har vi ofte glæde af dronningen og kongefamiliens besøg. Den glæde skal også gives videre til de næste generationer, og med gaven er det vores håb, at vores børn og unge også får et nært forhold til kongehuset. Samtidig skaber vi en gave af blivende karakter - nemlig både de flotte malerier, men også de varige minder, siger Jacob Bundsgaard. Han er formand i KL, der, inden værkerne bliver givet til dronning Margrethe, sørger for at indramme dem med fire værker i hver ramme.

- Jeg skal i hvert fald have en ny kjole på, for hun elsker jo kjoler, siger Vira Mohammad med reference til dronning Margrethe, som hun sammen med Martin Taz Thyge Keller skal møde ved den officielle overrækkelse af gaven dagen før dronningens fødselsdag.

Ikke alle kan deltage - Vi har talt om, at det er lidt ærgerligt, at vi ikke alle sammen kan komme med ind at møde dronningen, siger Stina Rosenborg, der satser på i stedet at tage alle elever i 3.A med på en klassetur senere, når gaven efterfølgende bliver udstillet på Christiansborg Slot.

Alle elever i klassen kommer i bogstavelig forstand til at sætte deres fingeraftryk på det endelige værk, da de med hvid maling skal lave »fingerskyer« på den blå baggrund, som dronning Margrethe i selskab med en eller flere gardehusarer skal figurere på.

- Dronningen elsker jo kunst, og børn er meget kreative. Jeg er spændt på, hvordan børnene fortolker såvel dronningen som deres lokale aftryk, siger Martin Damm, der er næstformand i KL. Og det er han næppe ene om at være.