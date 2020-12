Elever hjemsendes: - Jeg blev på en måde lettet

Ilayda Gül Corum (tv.), Maya Andersen og Magnus Brodthagen skal alle bruge mundbind, når de går rundt på Slagelse Gymnasium. Det slipper de for fra på onsdag, hvor de hjemsendes.

Hjemsendelsen af elever fra 5. klasse betyder online undervisning, som for nogle kan være svær at følge. Men det betyder også en hverdag uden mundbind. Og det er rart, påpeger en gymnasieelev.

Det skal på, når man går rundt i supermarkedet eller sidder i bussen. Og mundbindet har også den seneste tid skulle bruges af landets elever, når de bevæger sig rundt på deres uddannelsesinstitution.

Det er dog ikke et krav i hjemmet, hvor elever fra 5. klasse og opefter i 38 kommuner frem til den 3. januar skal modtage online undervisning som følge af coronavirus og høje smittetal.

Og netop det får nogle elever til at ånde lettede op over de skærpede restriktioner. Bogstaveligt talt.

- Jeg blev på en måde lettet, fordi man kommer væk fra denne her hverdag, hvor man skal bruge mundbind hver dag og hele tiden spritte af. Det er selvfølgelig det, der skal til. Men det har også snart nået grænsen for, hvad man som ung person kan holde til, siger Ilayda Gül Corum, der er 17 år og går i 2.B på Slagelse Gymnasium.

Andre regler derhjemme - Det er virkelig generende at bære mundbind, fordi man ikke kan trække vejret ordentligt, og man føler sig lidt angst, forklarer hun.

Ifølge Ilayda Gül Corum bliver det nemlig hurtigt både varmt og klamt under mundbindet. Og det føles »meget ubehageligt«, beskriver gymnasieeleven.

- Man føler næsten, der kommer flere bakterier af det. Så nogle gange er jeg nødt til at tage det af, for ellers kan jeg slet ikke holde det ud, fortæller hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ilayda Gül Corum ser derfor frem til at skulle modtage undervisningen online.

- Når man er derhjemme, kan man mere gøre, hvad man vil og styre sine egne rutiner, forklarer hun og peger på, at hjemmeundervisningen foran computeren fungerede »fint« under sidste nedlukning i foråret.

- Det gav mig bedre mulighed for at tage pauser til at reflektere over de ting, jeg lærte. Så det var mest hen imod slutningen, at det blev hårdt, fordi man ikke så folk på samme måde og gik glip af sociale aktiviteter. Det blev ret deprimerende til sidst, fortæller Ilayda Gül Corum, der hæfter sig ved, at nedlukningen denne gang foreløbig »kun« varer frem til og med den 3. januar.

Har prøvet det før Også 19-årige Magnus Brodthagen, der går i 2.L på HF under samme gymnasium mener, at det er fint, at elever sendes hjem.

Kan man nå at få smittetrykket ned effektivt og hurtigt, er det nemlig det vigtigste, siger han og påpeger, at denne nedlukning er anderledes end den første.

"Jeg synes på mange måder, det er fair, fordi smitten er så høj. Men samtidig er det på nogle måder slet ikke fair (...)"

- Maya Andersen, 2,Q, Slagelse Gymnasium - Maya Andersen, 2,Q, Slagelse Gymnasium - Man ved jo lidt om, hvordan det kommer til at fungere med undervisning. I starten, da vi blev sendt hjem første gang, var det hele meget anderledes, og vi vidste ikke rigtig, hvordan det skulle foregå, fortæller han.

Anderledes blandet har 17-årige Maya Andersen det imidlertid. Hun går i 2.Q på HF og ser derfor frem imod sine afgangseksamener til sommer, som hun frygter bliver påvirket negativt.

- Jeg synes på mange måder, det er fair, fordi smitten er så høj. Men samtidig er det på nogle måder slet ikke fair, fordi hjemmeundervisning bare ikke fungerer særlig godt, så det vil gå ud over det faglige, siger hun.

Frygter forlængelse - Der er ikke den samme kontakt til læreren, når man sidder hjemme foran computeren. Så personligt fik jeg ikke særlig meget ud af online-undervisningen sidst. Og jeg var faktisk rigtig bange for, at jeg ikke ville klare mine eksamener, fortæller Maya Andersen, der derfor hellere fortsatte hverdagen med brug af mundbind frem for hjemmeundervisning:

Samtidig frygter hun derfor, at restriktionerne vil blive forlænget, så hun og landets andre elever skal fortsætte med online-undervisningen i det nye år.

- Hvis det sker, kommer jeg ikke til at have de store forventninger til mine eksamener til sommer. Faktisk vil jeg virkelig frygte, hvordan mit afgangsbevis vil komme til at se ud, fastslår Maya Andersen.