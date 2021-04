Se billedserie Hvad siger I så? En vinters opsparet energi udløst i et sejt danse-move. Foto: Anders Ole Olsen

Elever filmede jerseystudes vilde ridt ud over Glænøs enge

Fireogtyve jerseystude fik mandag græs under klovene, da de, efter en vinter i deres dybstrøelsesstald, atter kom på græs. Uden sammenligning i øvrigt lignede de nogle, der blev sluppet fri efter et år med coronarestriktioner.

Der var femten på den side af gitteret med ædetrug. Firetyve på den anden. På den side cementgulv. På den anden et højt lagt af blødt halm. På gulvet blev hver en bevægelse filmet med håndholdte smartphones eller iPads. På den anden blot med analoge og observerende klare øjne og våde muler.

Og om det var de femten elever i 5. klasse fra Kirkeskovsskolen eller de firetyve jerseystude fra Glænø Kalv & Ko, der fik mest ud af besøget, er svært at afgøre.

Men sikkert er det, at der indbyrdes blev både kigget, gloet og glanet, da eleverne fra Kirkeskovsskolen mandag morgen var mødt op hos Henrik Terkelsen og Carsten Søgaard på Glænø for at se studene fra Toftegaard blive sluppet på græs for første gang i år.

Det er dog en sandhed med modifikationer, da studene med status af øko-kvæg, har været været på græs enkelte gange siden den 16. april, men det spolerede tilsyneladende ikke glæden for nogen af parterne.

Lokal forankring - Jeg synes, det er væsentligt, at de mindre lokale folkeskoler er lokalt forankret. Derfor er det heller ikke det første arrangement, vi laver her på gården med eleverne fra Kirkeskovsskolen, siger Henrik Terkelsen, der som altid har budt velkommen på gården iført kasket, arbejdsoveralls og gummistøvler.

I efteråret 2019 var de samme elever på besøg på gården, der prioriterer produktion af bæredygtigt økologisk jerseykød. Dengang handlede det mest om forskellen på konventionelt contra økologisk landbrug.

Mandag var anledningen, at studene efter en lang vinter igen fik græs under klovene.

Filmmagere En begivenhed, som eleverne var sat til at dokumentere fra start til slut med tanke på i gruppevis at udarbejde en efterfølgende dokumentarfilm på to minutters varighed, som det i sidste ende vil være muligt at se på både Glænø Kalv & Kos Facebook samt hjemmeside.

Den årlige og traditionelle økodag fandt i år sted søndag den 18. april, men da eleverne i 5. klasse på Kirkeskovsskolen i øjeblikket kun har fysisk fremmøde på skolen hver anden uge, var det mandag den 26. april, at det gav mening at forene et besøg af eleverne på Toftegaard med en omgang kvæg-dans.

Kvæget danser - Man kalder det, at kvæget danser, når de bliver sluppet på græs og bliver så glade, at de hopper og spænder rundt på engen, siger Henrik Terkelsen.

Det var da også præcis, hvad de gjorde, da stalddøren blev åbent. Ganske vist kom studene lidt forsigtigt ud som for lige at forsikre sig om, at verden nu faktisk også lå lige for klovene af dem. Og så skete det.

Med en vinters opsparet energi gik det vilde koridt ud over både græs og foderraps, og eleverne stod klar ved hegnet på fire forskellige steder, så alle sjove vinkler, spøjse benspark og karakteristiske kobrøl blev foreviget af »de rullende kameraer«.

Og i løbet af ganske kort tid var køerne nået frem og tilbage på engen op til flere gange, selvom tempoet blev sat lidt ned fra gang til gang i realistisk erkendelse af, at konditionen ikke var helt på niveau med begejstringen.

- I dag når vi sikkert kun at kigge optagelserne igennem, men i løbet af de næste par dage skal de i gang med at redigere, siger Heidi Andersen. Hun er lærer på Kirkeskovsskolen og underviser til hverdag eleverne i blandt andet matematik, natur og teknik, madkunskab og nu også i at skabe små dokumentarfilm.

- Vi er rigtig glade for muligheden for at komme på besøg her på Glænø, og for det samarbejde som Kirkeskovsskolen har med Henrik Terkelsen og Toftegaard, siger Heidi Andersen.

Køerne så ud til at tage situationen som filmstjerner med ophøjet ro, og eleverne kom hjem med anselige mængder råbånd, for hvem kan egentlig stå for en dansene jerseystud på fri fod og i fuld vigør.