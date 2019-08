Chauffør-elever fra ZBC i Slagelse kører mandag til Polen og afleverer alt fra legetøj til kørestole til udsatte grupper. Turen er både en studietur og en mulighed for at teste undervisningen af i praksis inden svendeprøven. Her ses eleverne Johnny Madsen og Jacob Larsen (th) med en del af nødhjælpen. Privatfoto

Elever bruger studietur på at køre nødhjælp til Polen

Slagelse - 29. august 2019 kl. 09:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tøj, møbler, kørestole, bækkener og legetøj. Listen er lang, og lasten er tung, når en række elever fra chaufføruddannelsen på ZBC i Slagelse tidligt mandag morgen bruger en studietur til at køre humanitær nødhjælp til Polen.

I går, onsdag, blev to store lastbiler således pakket med alle de ting, som snart kommer hjemløse, narkomaner og andre udsatte grupper fra polske rehabiliteringscentre til gode.

- Det føles rigtig godt, at man kan kombinere en studietur med at hjælpe andre, som har så meget brug for det, som de her grupper af mennesker har, forklarer 23-årige Jacob Larsen, som er én af de elever, der skal tidligt op mandag morgen.

Herfra tager det cirka en halv dag at køre til Polen, hvor nødhjælpen skal læsses af og afleveres. Herefter skal eleverne indlogeres hos lokale familier, hvor de skal bo og opleve Polen, før turen igen går hjem fredag.

En unik mulighed På den måde er nødhjælps-turen også en studietur for eleverne, der ellers skulle have været til Prag, oplyser Jacob Larsen.

- Det er en unik mulighed, vi får. Jeg tror, det er hvert andet eller tredje år, at elever fra skolen kører nødhjælpsarbejde. Så et hvilket som helst andet år skulle vi have været til Prag for at se lastbilfabrikker, forklarer han til Sjællandske.

Jacob Larsen og de andre chauffør-elever er således på sidste del af deres uddannelse, og de står derfor selv for alt i forbindelse med rejsen. Her træner eleverne alt fra sikring af gods til udfyldelse af de mange papirer, som skal være på plads, når man transporterer gods fra et land til et andet.

Turen til Polen er på den måde en del af elevernes uddannelse og en sidste mulighed for at bruge alt det, de har lært, før de skal til den afsluttende svendeprøve.

Og så er turen et bevis på, hvor vigtige lastbilchauffører er, mener 23-årige Jacob Larsen, der er ked af den stereotype opfattelse af lastbilchauffører, som han mener, der eksisterer.

Vigtigt arbejde - Mange forestiller sig en tyk mand i en plettet tanktop. Men det er ikke let at være lastbilchauffør. Det kræver planlægning og viden, og derfor er uddannelsen også så vigtig at have, slår han fast og glæder sig derfor til at se, om planlægningen for turen til Polen holder stik.

- Det er bare hurtigt at glemme, hvor meget arbejdet som lastbilchauffør betyder. Men hvis alle lastbiler stod stille fra i morgen af, ville der være skrald i gaderne, mangle medicin til de syge og være tomt for tøj på hylderne, forklarer Jacob Larsen.

- Ja, og der ville jo så heller ikke komme al den her nødhjælp til Polen, uddyber chauffør-eleven, som derfor er glad for, at det ikke er tilfældet, og at han på mandag får lov til at aflevere alt lige fra legetøj til kørestole til udsatte grupper.

Den humanitære nødhjælp er indsamlet af Everdrup Nødhjælpsgruppe samt Lions Suså, og flere af elevernes mestre har støttet turen økonomisk.

Danske Fragtmænd i Slagelse har således sponsoreret al dieslen og Vognmand Alex Andersen Ølund A/S i Odense har betalt færgebilletterne.