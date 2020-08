Se billedserie Olivia Bagger og Panagiotis Chatzis frygter, at corona vil påvirke hele deres skolegang i 9. klasse. Foto: Fleur Sativa

Elever: - Vi vil have den gamle hverdag tilbage

»Drop gensynskrammet«, lød opfordringen til elever, der mandag vendte tilbage til skolen efter flere ugers sommerferie. Men i udskolingen savner man en normal hverdag og frygter, at corona vil påvirke den allersidste skoletid.

Slagelse - 11. august 2020
Af Fleur Sativa

- I virkeligheden er der ikke så stor forskel på den skoledag, eleverne møder ind til i dag sammenlignet med den, som de forlod lige før sommerferien.

Sådan lyder vurderingen fra skoleleder på Marievangsskolen i Slagelse, Henrik V. Østergaard. Og det er han ikke ene om at mene.

For selv om Børne- og Undervisningsministeriet. har opdateret sine retningslinjer, så det nye skoleår bliver uden nødundervisning og afstandskrav i klasselokalerne, lyder den klare opfordring fra Slagelse Kommune stadig, at elever såvel som lærere holder afstand, spritter af og undgår for eksempel kram og håndtryk.

- Eleverne skal møde op, som da vi genåbnede efter lockdown. Så de skal møde deres lærere og klassekammerater på en fornuftig, forsvarlig måde. Det vil sige, man ikke bør møde op og falde hinanden om halsen, har leder af skoleområdet, Dorthe Christiansen, tidligere forklaret til Sjællandske.

Men det går særligt elever fra udskolingen på. De frygter, at deres sidste folkeskoleår vil bære præg af corona.

Må ikke se venner - Normalt plejer man bare at komme ind og sætte sig og snakke med sine kammerater. Også fra de andre klasser. Men nu skal vi stå ude foran og vente, til vores lærer henter os. Vi skal sprittes af, inden vi går ind i klasselokalet. Og vi må ikke se vores venner fra de andre klasser, fortæller 15-årige Olivia Bagger, der går i 9.A på Marievangsskolen.

Skolen følger nemlig de anbefalinger, Børne-og Undervisningsministeriet har sendt ud i sine senest opdaterede retningslinjer.

Her fremgår det blandt andet, at elever og lærere bør have »et begrænset antal kontakter« og »så vidt muligt« holde minimum en meters afstand til andre. Kravet om to meters afstand i klasselokalet er dog ophævet, og det samme er brugen af nødundervisning.

Retningslinjerne er dog kun udformet som anbefalinger og ikke krav. Men ifølge skoleleder Henrik V. Østergaard, giver det god mening at følge dem.

Leder: Vigtigt med regler - Det er dejligt varmt, solen skinner, og vi er vant til, at influenza forsvinder som dug fra solen, lige så snart det bliver sommer. Men det gør det bare ikke her. Det er noget andet, vi har med at gøre, forklarer han og kalder deraf coronavirus for »en lusket modstander«:

- Det skal vi hele tiden være opmærksomme på. Ellers får vi løsnet skuldrene og slappet for meget af. Så vores vigtigste opgave lige nu, det er at repetere og huske hinanden på vores forholdsregler. For de er vigtige, siger Henrik V. Østegaard.

For at sikre, at eleverne holder afstand, holder Marievangsskolen frikvarterer klassevis og forskudt, så hver klasse har et område på skolen, de skal befinde sig indenfor og ikke må forlade.

Udskolingseleverne må heller ikke som tidligere forlade skolen for at købe for eksempel frokost.

Noget, der får 15-årige Olivia Bagger til at håbe, at coronarestriktionerne snart lempes yderligere.

Kan blive svært at lære - Man havde jo glædet sig til at have sit sidste år. Det er altid det, man ser frem til, når man går i skole. Så det er ærgerligt, hvis det bliver meget anderledes end det, man havde regnet med og set frem til, fortæller hun og bliver bakket op af klassekammeraten, 16-årige Panagiotis Chatzis.

- Det sociale er noget af det vigtigste i skolen. Det, at man kan snakke med de andre og arbejde sammen på tværs af klasser. Så vi vil have den gamle hverdag tilbage, som den var før corona-tiden, forklarer han.

Særligt frygten for, at coronavirussen vil påvirke sidste skoledag og eksamenerne næste sommer, fylder allerede hos eleverne, der netop er startet i 9. klasse.

Da dette års 9. klasseselever sluttede, måtte de for eksempel ikke kaste med guldkarameller, som der ellers er tradition for. Og også den traditionelle fodboldkamp mellem elever og lærere blev aflyst på grund af corona.

- Det er den dag, man ser frem til hele skoleåret. Eller faktisk lige fra man starter, siger Olivia Bagger, der frygter, at det kan få konsekvenser for det sidste år i skolen, hvis coronarestriktionerne fortsætter:

- Det er ikke lige så sjovt at gå i skole på denne her måde. Og det bliver svært at lære, hvis man ikke har det godt, slår hun fast.