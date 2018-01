Elev skyld i toiletbrand

Slagelse: En elev fra 2. klasse har nu ifølge politiet erkendt at være skyld i den brand, der mandag formiddag brød ud på et toilet på Marievangsskolen. Allerede på selve dagen havde brandvæsenet en stærk formodning om, at det var en påsat brand. - Det er startet med noget papir i affaldskurven, som har fået fat i beholderen med servietter. Og så går det pludselig hurtigt med sådan noget plastik, sagde indsatsleder Henrik Vibits til avisen. Nu skal skolens ledelse vurdere, hvilke konsekvenser det skal have for eleven - ligesom et erstatningsansvar også skal placeres.