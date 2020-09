Elev i 0. klasse syg med corona: Smittetal på privatskole stiger

Alle klassetrin på Slagelse Privatskole er berørt af smitteubrud med coronavirus. Skolen holder al undervisning lukket - foreløbig frem til næste uge.

Slagelse Privatskole holder fortsat al undervisning lukket efter smitte med coronavirus. To lærere og i alt 14 elever er testet positive, mens flere svar mangler. Den yngste bekræftet smittede går i 0. klasse.

Slagelse - 30. september 2020

Fra i forgårs, mandag, håbede Slagelse Privatskole igen at kunne tilbyde elever undervisning. Men på grund af smittetilfælde med coronavirus, må skolen fortsat holde lukket. Foreløbig en uge mere.

Det fortæller Yurdagul Kizilkaya, der er leder på skolen, til Sjællandske.

- Mange elever har først fået tid til test nu, og derfor må vi vente. Ingen får lov til at komme i skole, før de står med en negativ test i hånden, slår hun fast.

To af skolens lærere og i alt 14 elever, der hovedsageligt har muslimsk baggrund, er konstateret smittet med coronavirus. Skolen opdagede det første smittetilfælde lørdag den 19. september.

Emneuge droppet Her blev den ene af de smittede lærere som den første testet positiv, efter vedkommende ellers fik penicillin mod bihulebetændelse.

Alle smittede har fået besked på at gå i karantæne, mens de, der kan fremvise et negativt prøvesvar, vil møde ind til kortere skoledage med begrænset lærerkontakt, oplyser skolelederen.

"På mandag vil vi være to uger »bagud«, så der er nok at tage fat på"

- Vi skulle oprindeligt have haft emneuge, hvor eleverne fast ville være sammen med én lærer. Og det kommer til at blive sådan, selv om emneugen i dag er droppet, forklarer Yurdagul Kizilkaya og peger på, at skolen blandt andet skulle have været på ekskursion, men at emneugen erstattes af forskellige »fagdage« på skolen.

- På mandag vil vi være to uger »bagud«, så der er nok at tage fat på, kan man sige, forklarer hun med henvisning til, at elever og personale har været hjemsendt siden mandag sidste uge.

Elev i 0. klasse smittet På skolen, der ligger få kilometer fra Ringparken, som også i øjeblikket kæmper med coronasmitte blandt områdets beboere, går i alt 71 elever fra 0. til 9. klasse.

Ifølge Yudagul Kizilkaya er alle klassetrin på skolen ramt af smittetilfælde. Altså går den yngste smittede i børnehaveklasse.

Barnet, der er testet positiv, har dog ingen symptomer, oplyser skolelederen.

"Vi har heldigvis ingen indlagte eller alvorligt syge"

- De ældste elever, der er i puberteten har det værst. Men det er alt sammen »bare« influenza-lignende symptomer. Vi har heldigvis ingen indlagte eller alvorligt syge, siger Yurdagul Kilzilkaya, der dog kalder det »tankevækkende«, at flere elever - særligt de mindste - slet ingen symptomer har trods positiv test.

- Det viser mig bare, at vi alle har et ansvar for at passe på, også selv om vi ikke føler os syge, slår privatskolens skoleleder fast.

Ifølge Yurdagul Kilzilkaya har hun været i dialog med samtlige forældre om de generelle retningslinjer for at beskytte mod coronavirus. Skolen vil desuden selv gøre en ekstra indsats for at retningslinjer følges, ligesom rengøring på skolen ved genåbningen vil øges.