Elektrisk farveorgie på skole

Lamperne på en cirka 40 meter lang gang på erhvervsskolen ZBC på Willemoesvej sørger ikke længere kun for almindeligt, hvidt lys. Via en app kan lamperne skifte til lys i alle regnbuens farver, så det kan blive noget af et lysshow for de kommende elektrikere at færdes på deres uddannelse.