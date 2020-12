Se billedserie El-Gruppen er et familiefirma. På billedet direktør Per Jensen, hans kone Anne Jensen, der også er ansat på kontoret, driftsleder Bo Jensen (bror til Per) og endelig administrativ medarbejder Birgitte Roelsgaard, kontaktperson til Jobcentret og gift med Bo Jensen. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Elektrikere hædret for at tage et socialt ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elektrikere hædret for at tage et socialt ansvar

Tidligere lærer i virksomheden har spillet en vigtig rolle i forhold til blandt andet lærlinge og skabelse af godt arbejdsmiljø, der kan holde sygefravær nede.

Slagelse - 05. december 2020 kl. 11:34 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Da folkeskolereformen tilbage i 2014 gjorde det sværere at være lærer, besluttede Birgitte Roelsgaard at droppe jobbet.

Istedet blev hun ansat i El-Gruppen A/S, som hendes mand Bo Nielsen er medejer af. Her fungerer hun som administrativ medarbejder, hvilket blandt andet omfatter at rådgive firmaets mange lærlinge i forbindelse med skoleophold med videre, ligesom hun arbejder en del med arbejdsmiljøet i firmaet.

Firmaets indsats er blevet bemærket i Jobcenter Slagelse, og den førte forleden til, at EL-Gruppen A/S fik overrakt Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspris 2020 af rådets formand Thomas Clausen fra Enhedslisten.

Temadag og coaching Firmaet var blevet indstillet af virksomhedskonsulent Kaj Rasmussen på jobcentret. Birgitte Roelsgaard er kontaktperson til jobcentret, som firmaet har en partnerskabsaftale med, og er ofte med Kaj Rasmussen ude på andre virksomheder for at fortælle om, hvordan man gør i EL-Gruppen A/S.

- Det handler blandt andet om at tage sig godt af lærlinge. Rent fagligt kan jeg ikke lære dem noget, men jeg kan rådgive dem i forbindelse med skoleophold og sørge for, at de får orden på alle papirer i den forbindelse. Det betyder meget, at de er trygge og føler sig godt tilpas i firmaet, siger Birgitte Roelsgaard.

Hun lægger meget vægt på, at der er et godt arbejdsmiljø i firmaet, og hun kan se, at det betyder meget for sygefraværet.

- Der skal virkelig meget til, før folk melder sig syge her, siger Birgitte Roelsgaard.

Netop fastholdelse af syge medarbejdere og nedbringelse af sygefravær er en af begrundelserne for at give firmaet prisen.

Det fremgår af indstillingen, at virksomheden i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet har fælles temadage og personlig coaching af både ledelse og medarbejdere.

Mange lærlinge Virksomheden roses også for ofte at have praktikanter til afklaring af erhvervsevne.

Man har hele 11 lærlinge, hvoraf de fem er voksenlærlinge, og får ros for at uddanne unge under 30, der er i risiko for at blive tabt i forhold til arbejdsmarkedet..

I 2020 har man udlært en person fra Venezuela, og virksomheden har også ansat en person med handicap.

Virksomheden roses også for at have en vision for at opkvalificere medarbejderne til fremtidens arbejdsmarked.

Indenfor det sidste år har man ansat syv nye lærlinge. Virksomheden tæller i alt 12 ansatte herudover.

En klar plan Driftsleder Bo Jensen sagde i sin takketale, at prisen gjorde ham og de øvrige i firmaet stolte og gav dem blod på tanden til at gøre en ekstra indsats fremover. Han sagde også, at han og firmaets anden ejer, Per Jensen, der også er hans bror, for en del år siden lavede en plan.

- Vi havde en udfordring med at få kvalificeret arbejdskraft, som vi kunne udvikle firmaet med. Vi konkluderede, at vi var nødt tilat udlære de dygtige folk selv. Det har gjort, at vi i dag har 11 lærlinge, hvoraf de fem er voksenlærlinge, sagde Bo Jensen.

Han takkede Kaj Rasmussen og sin egen kone for arbejdet i forbindelse med partnerskabsaftalen samt alle firmaets medarbejdere for at være super gode til at tage sig af nye medarbejdere, praktikanter, lærlinge eller folk i arbejdsprøvning.

Som tak får alle medarbejdere del i prisen i form af billeder lavet af medarbejdere på det sociale arbejdsmarkedscenter VASAC.