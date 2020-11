Ekstraordinært udleveringssted skal mindske trængsel og køer

- Det er et stort fokusområde for os at skabe tryghed for danskerne, som har skruet endnu højere op for deres online-handel under corona-pandemien. Vi er i tæt dialog med vores samarbejdspartnere på udleveringsstederne om, hvordan vi styrer de store pakkemængder og kundestrømmen, så vi kan udlevere pakker på en forsvarlig måde med så god afstand og så kort ventetid som muligt, siger Lenette Ludvigsen, der er distriktschef hos PostNord.

- Med et ekstraordinært udleveringssted, når der er allermest pres på kapaciteten får vi mulighed for at fordele kunderne ud på flere fysiske lokationer og på den måde aflaste nogle af vores største udleveringssteder. Det gør vi for at mindske kødannelse og smitterisiko i en tid, hvor både coronavirus og juletrængsel er i spil, og jeg håber på vores kunders forståelse for, at de kan blive bedt om at hente deres pakke på Nordvej. Det er udelukkende for at skabe tryghed, når julepakkerne skal hentes, siger Lenette Ludvigsen.