Se billedserie Racerkører Mikkel C. Johansen er klar som chauffør til endnu en tur i en »superbil« i en god sags tjeneste. Foto: Per Christensen

Ekstraordinære køreture til gavn for socialt udsatte børn

Slagelse - 16. august 2020 kl. 12:36 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse: Ford US-politibil, Mercedes E500 V8, Toyota Supra A90, Ford Mustang og Ferrari var blot nogle af de ekstraordinære biler, som det var muligt lørdag eftermiddag at sikre sig en køretur i med start fra Elmedalsvej 3 i Slagelse.

For børn op til 14 år var det gratis at tage plads hos en af de mange chaufører, der frivilligt havde meldt sig med bil og køreevner for at støtte op om arrangementet Børnekøredag og Superbiler.

Et arrangement sat på banen af den lokale racerkører Mikkel C. Johansen samt dennes far, Birger Johansen.

For de over 14 år var betalingen for en anderledes køreoplevelse i stedet 250 kroner. Penge der i sidste ende er givet godt ud til foreningen BROEN, som hjælper børn fra socialt udsatte familier til et aktivt fritidsliv.

Også Mikkel. C. Johansens egen racerbil, Mercedes AMG-GT4, var på pletten - dog ikke til ræs - men blot til udstilling - og lidt sporadisk og larmende motorblær.

Arrangementet fandt sted ved Slagelse Pava Center, hvor Anne-Grethe og Kim Eriksen havde stillet hele området omkring centret til rådighed for eventen uden beregning, og drikkevarer var gavmildt sponsoreret af REMA 1000 på Kaserne Allé i Ringsted, hvor i øvrigt købmand Kasper Madsen også venligt havde udlånt sin Mercedes E500 V8 til dagens velgørende ture.

Og selv om varmen var mærkbar og i den høje ende af temperaturskalaen lørdag eftermiddag, var der masser af slagelseanere, der prioriterede at stå i kø til en tur ud i det blå. Og ikke overraskende, var Mikkel C. Johansen en af de populære chauffører i feltet.

I løbet af de fire timer eventen varede, var der 600 gæster forbi Elmedalsvej 3, og der blev kørt i alt 125 ture.

Som en start på det hele bød tidligere borgmester Stén Knuth velkommen, ligesom Helle Guillaume Jensen, der er kasserer i BROEN sagde et par ord, inden det handlede mest af alt om superbiler, et godt formål og vaskeægte køreglæde.