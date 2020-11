Den her går ikke i år. Fornemmelsen i kirkene bliver ikke »tæt« ved julegudstjenesterne i år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra mange julegudstjenester i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra mange julegudstjenester i år

Slagelse - 04. november 2020 kl. 14:21 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der er godt nyt for dem, der mener, at en rigtig julegudstjeneste skal foregå i en kirke - også i en coronatid. Foreløbig tyder det nemlig på, at det ud af Slagelse Provstis i alt 43 kirker kun bliver i Sørbymagle og Kirkerup, at gudstjenesterne juleaftensdag bliver flyttet til den lokale sportshal.

Provst Ulla Thorbjørn Hansen får i denne tid løbende meldinger fra de forskellige menighedsråd om, hvordan de har tænkt sig at klare den udfordring, som de traditionelt meget velbesøgte gudstjenester 24. december udgør i år.

- Jeg har ikke hele overblikket endnu, men der er flere kirker, der laver flere gudstjenester, fortæller Ulla Thorbjørn Hansen.

I Sct. Peders Kirke bliver der eksempelvis fire i stedet for tre gudstjenester og både i Havrebjerg Kirke og i Helligåndskirken to i stedet for én gudstjeneste juleaftensdag.

Måske bliver nogle af gudstjenesterne lidt kortere end vanligt, fordi der skal gøres rent og luftes ud mellem hvert hold kirkegængere, og ligesom det er i dag, skal folk have mundbind på, frem til at de sætter sig - på hver anden kirkebænk.

Provsten tror ikke, at corona-situationen i nævneværdig grad får folk til at droppe julegudstjenesten i år.

- Jeg tror, at nogle ældre eller andre i risikozone vil holde sig tilbage, men på den anden side skal vi også leve, siger Ulla Thorbjørn Hansen, som dog konstaterer, at julegudstjenesterne med restriktionerne i år ikke vil give samme »tætte« fornemmelse som normalt.

Til gengæld glæder hun sig over, at det her i Roskilde Stift, modsat nogle steder i landet, foreløbig ser ud til, at det bliver tilladt at synge ved julegudstjenesterne, men kommer der yderligere corona-stramninger, kan det være »Det

kimer nu til julefest«, »Julen har bragt velsignet bud« og »Et barn er født i Bethlehem«, der kommer i fare.

Ulla Thorbjørn Hansen har under alle omstændigheder et godt råd, som måske er værd at tage med i overvejelserne:

- Kom i kirke juledag. Der plejer at være god plads 25. december!