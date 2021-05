Ekstra mange gik til borgerrådgiver

- Det faldende antal klager kan have mange årsager. For eksempel at kommunens sagsbehandling og borgerservice generelt er forbedret som følge af nye initiativer, som løbende iværksættes. Det er dog også nærliggende at tro, at coronapandemien og konsekvenserne af den har haft betydning for antallet af klager. Borgerne har primært ønsket at få afklaret mulighederne for at få hjælp, og mange borgere har udvist stor forståelse for, at det har været en meget usædvanlig situation, som også har givet udfordringer for kommunen. Det kan have ført til færre klager, siger Lone Engly i en pressemeddelelse.