Ekstra huller på golfbane er dækket til

Der skulle mere end 18 huller til, da Trelleborg Golfklubs bane ved Slagelse blev forskønnet. Der skulle 35 huller til, og de var gravet på forhånd, så de omkring 30 medlemmer, der skulle plante træer, kunne slippe med at få træerne rigtigt på plads i hullerne og give dem noget at støtte sig til.

I flere år har klubben undladt at bruge pesticider til at bekæmpe ukrudt med. Det foregår i stedet mekanisk.

Golfklubben tæller i dag 1100 medlemmer. 200 nye kom til sidste år, fortæller Henrik Hallig og lægger vægt på, at klubben gør mere end tidligere for begyndere, så ingen skal tro, at de ikke er »gode nok« til at slå til bolden.