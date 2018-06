Der arbejdes på en ekstra tømning i indkøringsperioden af omkring 5000 fyldte genbrugsbeholdere, der ellers tømmes hver fjerde uge. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra håb med ekstra tømning for fyldte spande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra håb med ekstra tømning for fyldte spande

Slagelse - 02. juni 2018 kl. 09:42 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udskiftningen af affaldsbeholdere blev indledt omkring den 1. maj i Korsør og i sommerhusområderne. Flere har oplevet, at deres genbrugsbeholder efter tre-fire uger var fyldt helt op med henholdsvis, hård plastik, flasker og metaldåser, samt papir, reklamer, pap og aviser, men ifølge afhentningsplanen bliver de først tømt i slutningen af juni.

- Vi er i fuld gang med at undersøge muligheden for en ekstra tømning for de cirka 5000 husstande, hvor der går over 40 dage før planlagt tømning efter levering af de nye beholdere, siger Jette Jungsberg. Hun er leder af kommunens miljøafdeling.

Hun tilføjer, at skiftet til de nye beholdere er gået rigtig godt med kun ganske få reklamationer, ligesom et call-center har sørget for hurtigt at svare borgerne på spørgsmål om den nye måde at sortere affald på. Det er muligt at få en ekstra genbrugsbeholder gratis, hvis en med tømning hver fjerde uge til hård plastik, flasker og metaldåser, samt papir, reklamer, pap og aviser ikke er nok.

- Tømning hver fjerde uge er en gennemsnitsberegning og fra erfaringer fra andre kommuner, men for nogen med god sortetringsteknik kan en beholder være for lidt. Derfor stiller vi en mere gratis til rådighed, siger Jette Jungsberg. Man skal blot melde sit behov ind for en ekstra beholder via kommunens hjemmeside.

Det sammenblandede genbrugsaffald som plastik, glas og metal køres til Næstved, hvor det sorteres mekanisk.