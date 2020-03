Ekstra flagfestlig march i byen

Blå Fest for de kommende gardere markerer overgangen fra felttjenesten til vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer. Et af højdepunkterne er den traditionelle march gennem byen, hvor by og dens borgere takkes for at holde for som værtsby. Marchen gennemføres i Den Kongelige Livgardes velkendte blå uniform med start fra Flådestation Korsør og afslutning foran Korsør Rådhus klokken 12.00.