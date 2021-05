Ekspert spår vælgerlussinger efter eksklusion: Det her kan næsten kun skade partiet

Se billedserie Kommunalforsker og ekspert Roger Buch er ikke i tvivl om, at en udsmidning af socialdemokraten Steen Olsen (S) vil skade partiet. Foto: Per Buurgaard Christensen

Byrådspolitiker og medlem af Socialdemokratiet igennem 45 år Steen Olsen har fået sparket. Et farligt træk kort før et valg, vurderer kommunalforsker Roger Buch.

Slagelse - 28. maj 2021 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Kaos og ballade gavner sjældent et parti. Og slet ikke et halvt år før et kommunalvalg.

Det vurderer kommunalforsker Roger Buch, forskningslektor og centerleder ved Media Maker Space på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, i kølvandet på sagen om socialdemokraten Steen Olsen, byrådsmedlem i Slagelse Kommune, der nu smides ud af byrådsgruppen. I den forbindelse ryger hans medlemskab af partiet formentlig også, eftersom han agter at blive siddende i byrådet.

- Det, en borgmester skal bruge for at blive genvalgt, er en veldrevet kommune og ikke mindst fred og ro. Det er opskriften, men det her, må jeg sige, passer slet ikke ind. Det øger ikke ligefrem chancerne for et genvalg, siger Roger Buch.

Han undres over det træk, partiet foretager sig i Slagelse Kommune, herunder også borgmester John Dyrby Paulsen (S), der er part i striden.

Han gør dog samtidig opmærksom på, at alternativet kan være lige så ringe.

- Der skal reageres, hvis der internt er ballade. Hvis ikke man gør det nu, så risikerer partiet måske at miste et mandat efter valget, fordi han så stopper der. Alle valg, man foretager sig, kan derfor vise sig at være dårlige, siger han.

Ikke optimalt Netop borgmesteren anerkender, at tidspunktet for et farvel til et byrådsmedlem og ikke mindst et medlem af partiet igennem 45 år ikke er ideelt.

- Det har været en værdig proces med åbne drøftelser. Nu skal det formelle på plads, og nej, det er ikke det perfekte tidspunkt. Men det nytter heller ikke noget at gå rundt at være bange for sin egen skygge. Bør der blive handlet, så skal det gøres, siger John Dyrby Paulsen (S), der understreger, at han som leder tager sin rolle alvorligt.

- Det skal heller ikke være sådan, at man kan te sig, som man vil, bare fordi det er valgkamp. Det handler også om signalet i, at man skal kunne fungere i en gruppe, siger borgmesteren, der i øvrigt ikke mener, at det kommer til at få den store indflydelse senere.

- Verden falder ikke sammen, siger han i den forbindelse også, når talen falder på, om Steen Olsen kan blive som formand for udvalget for specialiserede borgerindsatser.

- Vi er ikke der endnu. Vi omkonstituerer os ikke, men om der kommer en anden formand i dette ene udvalg, må tiden vise, siger han.

Vælgerne straffer Ifølge Roger Buch er der grund til at undres, hvad Socialdemokratiet og byrådsgruppens ønske om et farvel til Steen Olsen angår.

Her henviser han til den håndfuld kritikpunkter af politikerens gøren og laden, som nu får ham verfet ud.

Blandt andet har han klaget til Ankestyrelsen over en ulovlig byrådsbeslutning og dermed borgmesteren. På byrådsmødet den 27. januar 2020 fremgår det af referatet, at Steen Olsen i punkt om »politik for vandløbsområdet« således ønsker en juridisk vurdering af sagen og vejledning i, »hvordan den løftes til Ankestyrelsen.«

- Han bruger sin demokratiske ret til som politiker og borger at klage over, hvad der foregår. Han havde endda ret. Derfor bliver det en besynderlig grund for at ekskludere ham, siger Roger Buch, som selv er bosat i Randers, hvor der politisk i den grad er blevet krydset klinger. Nærmere præcist efter der i 2015 blev renset ud i forbindelse med en omkonstituering, hvilket i 2018 blev en sag for domstolene.

Med den reference mener han, at det er vigtigt, at argumenterne holder vand, og at striden dæmpes snarest muligt.

- Valgresultatet viste da også her, at alle parter fik et dårligt valg. De blev simpelthen straffet af vælgerne. Når man kigger på Slagelse, er der mange involveret. Borgmesteren holder sig heller ikke tilbage, og skaden i forhold til Steen Olsen vil afhænge af, hvad han gør. Hvis han for eksempel etablerer sin egen lokale liste , så vil der blive snakket om det i valgkampen, vurderer Roger Buch.

Selv har Steen Olsen, der fik 758 stemmer ved valget i 2017, slået fast, at han ikke hopper til et andet parti.

- Jeg hører hjemme i Socialdemokratiet, og kan jeg ikke være medlem, mens jeg sidder i byrådet, vil jeg søge om at blive optaget igen som medlem til januar, siger han.

»Til vælgerne os skiller« Otte af 12 i byrådsgruppen har tidligere stemt for en udelukkelse, og nu følger et medlemsflertal således trop.

En af Steen Olsens støtter, byrådsmedlem Anne Bjergvang, havde i sagens natur gerne set et andet udfald.

- Jeg bakker op om vores borgmester - det er der ingen tvivl om. For mig er min stemme et udtryk for, at vi skulle have løst problemet internt. Det skulle ikke være blevet til en udelukkelse, siger Anne Bjergvang, der mener, at straffen - i praksis en eksklusion - er hård i forhold til forseelsen.

- Jeg synes, det er blæst op. Man skal have lov at begå fejl. Jeg vil generelt ikke straffe folk for fejl, og egentlig betragter jeg det lidt som et ægteskab: Vi må leve med hinanden, til vælgerne os skiller, siger hun.

- Jeg synes, det er blæst op. Man skal have lov at begå fejl. Jeg vil generelt ikke straffe folk for fejl, og egentlig betragter jeg det lidt som et ægteskab: Vi må leve med hinanden, til vælgerne os skiller, siger hun.