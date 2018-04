Kommunalforsker Roger Buch påpeger modsat borgmester John Dyrby Paulsen stribevis af paralleller mellem sager i Randers og Slagelse.

Ekspert efter Randers-dom: Slagelse-borgmester har en dårlig sag

Slagelse - 05. april 2018 kl. 19:48 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er rigtig mange lighedstræk i de to sager. Men faktisk vil jeg sige, at sagen i Slagelse er endnu klarere end den i Randers, fordi borgmesteren med sin opsigelse af samarbejdet laver en kobling mellem visse politikeres opførsel og så deres formandsposter.

Sådan siger kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som mener, at borgmester John Dyrby Paulsen står svagt i forhold til en mulig, kommende klagesag.

Det bemærker han særligt i forhold til den opsigelsesmail, borgmesteren sender til såvel Venstre, Dansk Folkeparti som Radikale Venstre den 10. marts. I forhold til den så omtalte makulering af samarbejdsaftalen, som blev indgået i forbindelse med konstitueringen i december.

- Vi har respekt for, at I ser jer selv som opposition og ønsker at føre benhård personbåret oppositionspolitik. Vi ser dog ingen som helst grund til at holde fast i en samarbejdsaftale, der giver jer massiv indflydelse og udvalgsformandsposter, lyder en passus i mailen, hvor John Dyrby Paulsen ifølge kommunalforskeren direkte kobler den politiske uvilje udi samarbejde med oppositionens udvalgsposter.

Men en ændring af styrelsesvedtægten må ikke bero på politiske stridigheder, slår Roger Buch fast.

- Og det er jo faktisk det, der er sket i Randers, hvor sagsøgerne nu har rettens ord for, at omkonstitueringen, der kostede dem deres formandsposter, var ugyldig, uddyber han og råder derfor borgmesteren til at genoverveje beslutningen om at ændre i styrelsesvedtægten.

- Jeg vil klart anbefale ham og flertallet at genoverveje beslutningen. Hvis ikke de gør det, er jeg sikker på, at oppositionen vil gå til Ankestyrelsen. Særligt efter denne dom, hvor man må sige, at oppositionen i udgangspunktet sidder med en god sag, siger han.

