Benjamin Rud Elberth er indehaver af Elberth Kommunikation og har specialiseret sig i at rådgive politikere om sociale medier. Han er desuden fast blogger på jp.dk og gæsteunderviser på Københavns Universitet. Pressefoto Foto: BIDSTRUP STINE/POLFOTO

Ekspert: Sociale medier vil afgøre valget

Slagelse - 21. november 2017 kl. 06:48 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Likes, snaps, vrede kommentarer og delinger af mærkesager.

De sociale medier har fyldt mere end nogensinde før i den lokale valgkamp i Slagelse Kommune.

- De sociale medier er der, vælgerne er i dag. Det er her, de undersøger, hvem de kan stemme på, og det er her, de kan interagere med politikerne, siger Benjamin Rud Elberth, der som gæsteforelæser på Københavns Universitet og indehaver af Elberth Kommunikation har speciale i netop politikeres brug af sociale medier.

Særligt de yngre kandidater har været meget aktive på de sociale medier i valgkampen. En af dem er Mick Keller (LA).

- Jeg har gjort rigtig meget ud af de sociale medier og især Snapchat. Det er her, vælgerne er, og det er her, jeg som politiker kan have direkte kontakt med vælgerne. Jeg har for eksempel været til mange valgmøder på uddannelsessteder som HHX, og her kan jeg fortsætte vælgermødet på de sociale medier, hvor vælgerne kan blive ved med at stille spørgsmål, forklarer Mick Keller (LA), der blandt andet også har brugt en hel dag sammen med TV Øst på Snapchat.

- Det er vigtigt, at man ikke bare bruger de sociale medier til at sende politiske budskaber ud, man skal gå ind i dialogen med borgerne. Det giver en fantastisk mulighed for direkte kontakt, siger Mick Keller (LA), der både forsøger at tilkæmpe sig en plads i byrådet på Facebook, Instagram og Snapchat - og naturligvis også ude i »virkeligheden«.

I den anden ende af spektret findes en kandidat som Anders Nielsen (S).

Han har siddet i byrådet i først Korsør Kommune og siden Slagelse Kommune. Og han er end ikke på Facebook.

- Jeg har en profil, men bruger den slet ikke. Det er ikke noget for mig. Jeg har set, hvor grimt folk kan tale til hinanden på Facebook, og det har ikke givet mig den store lyst til at deltage, siger Anders Nielsen, som fyldte 70 tidligere i år.

- Eksperterne sagde nøjagtigt det samme ved sidste valg, og der kunne jeg ikke mærke nogen forskel. Jeg bruger den mere »gammeldags« metode og bruger mine kontakter - mit netværk - og så er jeg synlig til stede for vælgerne hele året - ikke kun de sidste fire uger op til et valg. Og så tror jeg heller ikke nødvendigvis, at alle »mine« typiske vælgere selv er på Facebook, siger Anders Nielsen, der altså ikke giver meget for ekspertens udmelding.

De mange stemmer, der skal sættes mellem klokken 8.00 og klokken 20.00 i dag vil vise, hvem der får ret - vise, hvor stor indflydelse de sociale medier har reelt har haft på demokratiet i 2017.

- I Slagelse Kommune vil jeg lægge hovedet på blokken og sige, at det vil kunne ses tydeligt på resultatet, hvem der har været dygtige til at føre valgkamp på de sociale medier, og hvem der ikke er, slutter Benjamin Rud Elberth.