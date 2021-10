"Hvis man som politiker hele tiden chikaneres med grove ord og nedladende bemærkninger, kan det være med til at hindre den demokratiske proces", udtaler professor Sten Schaumburg-Müller. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ekspert: Politikerchikane udfordrer demokratiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekspert: Politikerchikane udfordrer demokratiet

Slagelse Kommune er blandt de første i landet, som har vedtaget en ordning, der skal hjælpe chikaneramte politikere. Det er et vigtigt skridt i retning mod at sikre demokratiet, fortæller professor Sten Schaumburg-Müller.

Slagelse - 07. oktober 2021 kl. 11:03 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

De mange grænseoverskridende handlinger, trusler og chikanerende forhold rettet mod lokalpolitikerne kan være en af krumtapperne til, at demokratiet udfordres. Det mener professor ved Juridisk Institut på SDU, Sten Schaumburg-Müller.

Læs også: Byrådspolitikere får hjælp mod chikane

- Hvis man som politiker hele tiden chikaneres med grove ord og nedladende bemærkninger, kan det være med til at hindre den demokratiske proces, fordi det kommer til at overskygge det politiske arbejde, siger han til Sjællandske.

Sten Schaumburg-Müller fortæller samtidig, at der er en bredere margin for, hvad politikere skal kunne håndtere i forhold til den normale borger.

- Generelt skal politikere tåle mere. De møder modsatrettede politiske synspunkter og kommentarer. Der skal dog være en rimelig anledning til at fremsætte nedladende ytringer, og der er også grænser for, hvad der kan siges, forklarer han.

Samtidig er lovgivningen på området blevet strammet, så der er mulighed for at anmelde særligt grove tilfælde af chikane, fortæller Sten Schaumburg-Müller.

- Nedladende udtryk, længerevarende chikanøse forhold og konstante æreskrænkelser kan straffes efter straffelovens § 267, fortæller han.

Men det er ikke kun chikane og nedladende ytringer fra borgere, der er et problem for demokratiet, det mener tidligere borgmester i Slagelse Kommune Stén Knuth. Ifølge ham er de nedladende bemærkninger rettet mod politikerne ofte formet af politikernes eget sprog.

- Der er 80.000 borgere, der kigger på byrådet, og når vi ikke kan finde ud af at snakke ordentligt til hinanden, smitter det af på den offentlige opførsel - det kan vi ikke byde borgerne, siger han til Sjællandske.

Tonen i byrådet Stén Knuth hilser ordningen mod chikane velkommen, men efterlyser samtidig bedre dialog mellem byrådspolitikerne for at sikre, at de interne uenigheder, der har vejet tungt særligt siden kommunalvalget i 2017, løses, så luften kan blive renset i byrådet.

- Jeg håber, at når det nye byråd skal sættes, at vi kan kigge hinanden i øjnene og finde ud af, hvordan vi skal tale sammen. Vi skal ikke fortsætte med at have byrådsmøder, hvor man er efter hinanden og taler grimt om hinanden, siger Stén Knuth.

Stén Knuth peger på, at borgmesteren bærer et vist ansvar i forbindelse med at ændre tonen i byrådet og politikkerne imellem. Artiklen fortsætter under billedet...

Stén Knuth (V) hilser den nye ordning velkommen, men efterlyser samtidig et markant løft af den hårde tone i byrådet. Foto: Steen Brogaard

- Jeg savner, at der er en samtale om vores sprogbrug i byrådet. Derudover mener jeg, at borgmesteren har en forpligtelse til at samle byrådets medlemmer, og det håber jeg lykkes i næste periode, afslutter Stén Knuth.

I marts 2020 kunne Sjællandske oplyse, at konfliktniveauet i Slagelse Kommune lå blandt landets tre mest betændte byråd i en undersøgelse foretaget af Danske Kommuner. Med en score på 81,87 point ud af 100 lå Slagelse i top.