Se billedserie Kommunalforsker Roger Buch mener, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) står svagt. Hans »direkte koblinger« mellem konflikter og så en ændring af udvalgsstruktur taler imod gyldigheden af beslutningen om at ændre styrelsesvedtægten.

Ekspert: - Opsigelsesmail stiller borgmesteren svagt

Slagelse - 04. april 2018 kl. 06:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Slagelse Byråd vil først gå i retning af Ankestyrelsen - og dernæst rettens vej - med deres klage over ændring af styrelsesvedtægten. Kobling til ballade i byrådet stiller borgmesteren svagt, vurderer kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

For selv om John Dyrby Paulsen og resten af flertallet stadig i dag fremhæver snitfladeproblemer som formel begrundelse, kan førstnævnte ikke løbe fra udtalelser om det dårlige arbejdsklima - ej heller i forhold til ønsket om en ændret udvalgsstruktur, hvor mindretallet i øvrigt nu er blevet siet totalt fra.

Det mener Roger Buch, som bemærker, at borgmesteren i sin opsigelse af samarbejdsaftalen - i en mail fra 10. marts sendt til Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - selv kommer ind på formandsposterne og konstitueringen.

»Vi har respekt for, at I ser jer selv som opposition og ønsker at føre benhård personbåret oppositionspolitik. Vi ser dog ingen som helst grund til at holde fast i en samarbejdsaftale, der giver jer massiv indflydelse og udvalgsformandsposter.«

Netop bemærkningen om poster hæfter Roger Buch sig dog ved.

- Borgmesteren står umiddelbart svagt, fordi han har skrevet en opsigelsesmail, hvor han direkte kobler tingene. Altså balladen i byrådet og ønsket om en ændring af styrelsesvedtægten, og det holder ikke, nævner Roger Buch og tilføjer:

- Man kan ikke læse det på andre måder og skal ud i en noget kreativ fortolkning af den mail, hvis ikke borgmesteren laver en kobling, siger kommunalforskeren, der dermed ikke er blevet mere enig med John Dyrby Paulsen, trods sidstnævnte har forsøgt at nuancere sagen - også over for Roger Buch, der tidligere har påpeget, at grundlaget for en vedtægtsændring synes tynd.

Det gør borgmesteren i en længere mail om natten efter byrådsmødet den 26. marts, hvori han påpeger, at Roger Buch hidtil har udtalt sig på forkert grundlag.

Det sker samtidig efter, at John Dyrby Paulsen over for byrådskolleger har påstået, at kommunalforskeren har tilkendegivet og sagt god for en ændring af styrelsesvedtægten, hvilket dog er faldet Roger Buch for brystet.

Det udsagn er nemlig forkert, fastslår sidstnævnte, der ligesom tidligere vurderer, at borgmesterens førnævnte kobling gør problemet i Slagelse endnu tydeligere.