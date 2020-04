Kommunalforsker Roger Buch undres over, hvorfor sag genoptages. Når en sag er behandlet én gang, så er den afsluttet, siger han.

Send til din ven. X Artiklen: Ekspert: Kritiseret beslutning var ikke bare ugyldig - men også uhensigtsmæssig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekspert: Kritiseret beslutning var ikke bare ugyldig - men også uhensigtsmæssig

Slagelse - 21. april 2020 kl. 06:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En udvalgsformands genoptagelse af en sag, der allerede var blevet behandlet for tre måneder siden, har skabt krusninger på den politiske overflade. Af flere årsager.

Læs også: Udvalg smed politikere uden for døren og traf ugyldig beslutning

Forebyggelses- og seniorudvalget i Slagelse Kommune behandlede den 31. marts et punkt om fordelingen af værdighedsmidler fra en pulje til ensomme ældre, som selvsamme udvalg tilbage i januar besluttede at lade udgå fra 2021.

Som beskrevet i Sjællandske lørdag.

For tre måneder siden indgik man nemlig et kompromis, idet Venstre og Dansk Folkepartis tre medlemmer af udvalget mente, at puljens ansøgere også var målgruppe for de lovbundne §18-midler. Socialdemokratiet, som på det pågældende januar-møde manglede et udvalgsmedlem i skikkelse af Anders Nielsen, gik med, hvilket fik den betydning, at 2020 er det sidste år, at der kan søges midler i puljen, der rummer 300.000 kroner.

Intet nyt i sagen I marts tog Socialdemokratiet, der nu mønstrede et flertal, dog sagen op på ny under punktet om fordelingen af midler.

Det skete i form af tre nye indstillingspunkter, som udvalgsformand Ali Yavuz (S) fik føjet til dagsordenen under behandlingen, mens i øvrigt Ann Sibbern (DF) og Anders Nielsen (S), der sidder i to af de ansøgende foreningers bestyrelse, var »sat uden for døren« på grund af inhabilitet.

Det ene nye punkt gik på at omgøre beslutningen og altså makulere det kompromis, man ellers nåede frem til i starten af året.

Tilføjelsen af indstilingspunkterne var i sig selv bemærkelsesværdigt, idet det skete uden for gældende tidsfrister og i øvrigt var i strid med reglerne. Det slår kommunaldirektør Frank E. Andersen fast og betragter behandlingen i marts som ugyldig.

Kommunalforsker Roger Buch, forskningslektor ved Danmark Medie- og Journalisthøjskole, mener i den forbindelse, at alene genoptagelsen af en sag, man har drøftet for få måneder siden og nået til en form for enighed omkring, kan vække undren.

»I det omfang, en beslutning berører borgere, er det ikke hensigtsmæssigt, at der pludselig kommer en kontramelding. Det vil generelt skabe forvirring om fremtidige beslutninger. Kan man så stole på dem?«









Roger Buch, forskningsleder og kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole »I det omfang, en beslutning berører borgere, er det ikke hensigtsmæssigt, at der pludselig kommer en kontramelding. Det vil generelt skabe forvirring om fremtidige beslutninger. Kan man så stole på dem?« Specielt fordi der tilsyneladende intet nyt er i sagen.

- Udgangspunktet er jo, at når en kommune har truffet en beslutning, så kan man ikke bare vælge at tage den op igen. Det er mestendels i forhold til kommunalbestyrelser, men gælder også udvalgsarbejde, siger Roger Buch.

- Ellers vil man risikere at skulle behandle de samme sager igen og igen. Det kan blive en udmattelsesstrategi og kan virke mere som en slags propagandaplatform, mener han.

Han hæfter sig ved, at Socialdemokratiet, der i januar bemærkede, at man gerne så puljen fortsætte, manglede et udvalgsmedlem og dermed »stod lige« med den borgerlige fløj.

- I Folketinget bruger man et clearingssystem, der betyder, at fravær ikke skal ændre på flertalsforholdene. Så når ét medlem fra den ene fløj er væk, så træder et fra den anden fløj ud. Udgangspunktet i den kommunale verden er dog nu engang også, at man behandler en sag én gang, siger han.

Hvad med borgerne? Ifølge Ann Sibbern er det grotesk, at det kan forekomme, og hun mener slet ikke, det er på sin plads at genbehandle sager, man har truffet beslutning omkring. Hun mener, at flertallet misbruger sin magt, og vil gå videre med sagen.

- Hvis man kan det, så vil man kunne udnytte det. Når nogle øjner et flertal, vil man kunne have den samme sag på i tide og utide, indtil man når det udfald, man ønsker, mener Dansk Folkeparti-gruppeformanden.

Ifølge Roger Buch er der også et hensyn at tage til de borgere, der har taget bestik af beslutningen om at lade puljen udgå.

- I det omfang, en beslutning berører borgere, er det ikke hensigtsmæssigt, at der pludselig kommer en kontramelding. Det vil generelt skabe forvirring om fremtidige beslutninger. Kan man så stole på dem, spørger han retorisk, men siger også: - Hvis der er enighed om at tage en sag op igen, så gør man jo det. Det er dog stadig ikke hensigtsmæssigt, hvis borgere, virksomheder eller foreninger ikke kan regne med, at beslutninger er endelige.

Der sidder syv medlemmer i udvalget. De fire er socialdemokrater. Venstre og Dansk Folkeparti har tilsammen tre.