Kommunalforsker Roger Buch har svært ved at se, at en ændring af udvalgsstruktur kan komme igennem på "saglig" vis.

Ekspert: Byrådskaos kan ligne politisk udrensning

Slagelse - 13. marts 2018 kl. 06:25 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nid, nag og stribevis af ytringer, som borgmester John Dyrby Paulsen (S) nu er så træt af, at han og flertallet bag sig har opsagt samarbejdsaftalen mellem alle af byrådets partier.

Det er status i Slagelse Byråd, efter at Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre forleden fik den skriftlige melding, at flertalsgruppen - Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten - vil ændre i styrelsesvedtægten, hvilket vil skære i antallet af udvalg og poster. Til gene for oppositionen, som står til at miste formandsposter.

Kommunalforsker Roger Buch mener dog ikke, at vejen er banet for en ændring - i hvert fald kan der være visse bump undervejs.

- Man må sige, at det er rimeligt åbenlyst, at der ligger noget andet bag i Slagelse end bare udfordringer med udvalgenes politiske område. Men manglende samarbejde er altså ikke en saglig begrundelse for at ændre i styrelsesvedtægten, forklarer Roger Buch, der mener, at det kan ligne en slags politisk udrensning, hvor oppositionen bliver skåret fra.

- Men det må ikke ske på baggrund af politiske stridigheder og magtkampe, men skal være sagligt begrundet, siger han og tilføjer i øvrigt:

- Det er meget sjældent set, at man gør det tre måneder inde i en valgperiode, og det er også ganske sjældent, at man gør det i uenighed. Man ser det primært i forbindelse med et kommunalvalg, hvor nogle kabaler skal gå op. Det er dog også normalt, at det foregår i enighed, bemærker Roger Buch, som mener, at det er besynderligt, at der lige pludselig opstår problemer med snitfladerne.

- Det er jo ikke noget nyt, at der er problemer med udvalgsstrukturen - det må der jo også have været for tre måneder siden, da man konstituerede sig. Det er åbenlyst, at dette omhandler noget andet. Og det er et problem, siger han.

