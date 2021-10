KonditorBager i Slagelse genåbner med ny ejer, efter dårlig omtale og sure smileys kostede de tidligere ejere forretningen. Nu venter en stor opgave, hvis det skal lykkes at genvinde kundetilliden, vurderer ekspert.

Ekspert: Bliver svært at genvinde tillid efter boykot

Når den tidligere boykottede KonditorBager i Slagelse genåbner - under samme navn som tidligere - bliver det en stor opgave for den nye ejer at genvinde kundetilliden. Det vurderer ekspert i branding.

Slagelse - 12. oktober 2021

- Det er særligt svært, fordi det handler om håndteringen af fødevarer.

Sådan lyder det ifølge branding- og markedsføringsstrateg Helene Brixen, da Sjællandske beder hende vurdere, hvor stor en udfordring en ny ejer af KonditorBager i Slagelse står overfor.

Bagerforretningen gik nemlig for nylig konkurs, da de tidligere ejere ikke lykkedes med at holde stedet ordentligt rent og derfor modtog flere sure smileys og bøder af Fødevarestyrelsen.

Det fik kunder til at boykotte stedet, der imidlertid nu genåbner.

En stor opgave Skal det lykkes for bagerforretningens nye ejer, Anne Thulstrup Mortensen, kræver det et ekstraordinært stort fokus på branding, forklarer Helene Brixen.

- Der vil blive en stor opgave i at kommunikere ud om den nye ejer og virkelig få fortalt dén historie til samtlige i lokalområdet, vurderer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Bagerforretningen på Rådhuspladsen 6 åbner blandt andet med en åben produktion. Det vil sige, at kunder kan se ind til der, hvor brød og kager laves. En sådan synlighed er en god ting, vurderer ekspert. Foto: Fleur Sativa

- Det kan både ske via sociale medier og i annoncer i avisen, så man rammer flere målgrupper. I sådan et tilfælde, hvor der har været så meget dårlig omtale, kan det kun betale sig at skyde med spredehagl, så ingen er i tvivl om budskabet, uddyber Helene Brixen.

Ifølge eksperten i branding (og rebranding) ligger god hygiejne forbrugere meget på sinde, når det kommer til fødevarevirksomheder. Det er dét, der gør udfordringen for KonditorBager i Slagelse særlig stor.

Synlighed vigtigt Derfor handler det også om at give kunderne »den gode oplevelse« med det samme, når det først er lykkedes at få dem ind over dørtærsklen, lyder rådet.

- Synlighed vil her være vigtigt: For eksempel ved at huske at tage handsker på, når man tager på brødet og så videre, forklarer Helene Brixen og peger på, at udtrykket »overdrivelse fremmer forståelsen« her vil gøre sig gældende.

Således er det en god idé, at bagerforretningen i Slagelse åbner med en åben produktion, hvor kunderne kan se "»arbejdsrummet,« mens de køber brød og kager.

- Og så handler det selvfølgelig om at få sig en glad smiley fra Fødevarestyrelsen hurtigst muligt og få hængt den op i døren, siger Helene Brixen.

