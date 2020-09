Ekskæreste til 42-årig mand fra Havrebjerg, der siden juli har siddet fængslet i en helt anden sag, skal for retten. Hun afgav ifølge politiet falsk forklaring i forbindelse med retsmøder i 2018 og 2019.

Send til din ven. X Artiklen: Ekskæreste dækkede over voldsmand: Nu tiltalt for at lyve ad to omgange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekskæreste dækkede over voldsmand: Nu tiltalt for at lyve ad to omgange

Slagelse - 19. september 2020 kl. 07:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 41-årig kvinde, der i dag har sagt farvel til en voldelig ekskæreste, en 42-årig mand fra Havrebjerg nord for Slagelse, ryger nu endnu engang en tur i vidneskranken ved Retten i Næstved.

Samme sted sad hun i 2018, hvor hun dækkede over sin tidligere forlovede, der senere blev dømt for overfald på en syrisk mor og hendes ene søn, en dengang 14-årig dreng.

Når hun på tirsdag sætter sig til rette i retslokalet igen, er det dog ikke som vidne, men som tiltalt. Således anklages hun for at have afgivet falsk forklaring, da hun den 21. august 2018 forklarede, at det var hende og ikke hendes berusede ekskæreste, der førte en bil lige op til det voldelige optrin på Krænkerupvej i Havrebjerg.

Troede ikke på forklaring Den forklaring fremturede hun med i både byretten, hvor domsmandsretten ikke tog hendes ord for gode varer, samt under ankesagen et halvt år efter i februar 2019. Og hun har da også erkendt, at det var løgn og latin, idet sagen er berammet som en tilståelsessag.

Hendes 42-årige ekskæreste, der siden juli har siddet varetægtsfængslet for skud mod en 29-årig med et luftgevær, blev dengang idømt et halvt års fængsel ved Østre Landsret og fik samtidig inddraget førerretten i tre år, efter at flere vidner - herunder de forurettede, som i overfaldets kølvand flygtede fra byen - netop havde forklaret, at det var ham, der sad bag rattet trods en promille på 1,8, som en læge målte sig frem til to timer efter optrinnet.

De vidneudsagn troede begge retter på.

»Lortemuslim« Den 42-årige mand er et velkendt ansigt i byen - og ikke for det gode, har flere naboer og tidligere familiemedlemmer beskrevet den senere tid.

Han betragtes som en arrig nabo, der hurtigt taber besindelsen og går amok. I juli 2018, hvor han rev tørklædet af en syrisk mor, tildelte hende flere slag i ansigtet og overdyngede hende med øgenavne - såsom »lortemuslim« - var ingen undtagelse.

relaterede artikler