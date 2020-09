Mandag formiddag meddelte skilte på døren, at stedet nu er lukket på grund af corona.

Ejer har indgivet konkursbegæring: - Coronaen har ødelagt alt for os

- Jeg har her til formiddag indgivet konkursbegæring, og personalet er informeret. Det er ikke nogen nem beslutning, men i lyset af hele corona-situationen er det den eneste ansvarlige beslutning.

Både Hotel Lillevang og Restaurant Thorkild lige overfor har nu lukket og ventes ikke at åbne igen. Der er stadig campingvogne på pladsen, men også de ventes at forsvinde snart.

- Der er desværre ikke andet at gøre, når indtægterne udebliver. Vi har månedlige omkostninger til løn og drift for omkring en halv million, og det kan naturligvis ikke fortsætte uden indtægter, siger han.

Det har ikke været muligt at få del i regeringens hjælpe- og støtteordninger, og den seneste corona-stramning var det sidste strå.

- Økonomien hænger overhovedet ikke sammen længere, og jeg kan jo ikke blive ved med at have røde tal på bundlinjen, konstaterer han.

Alt ødelagt af corona

Som tidligere fortalt i avisen har den driftige entreprenør i løbet af ganske få år forvandlet det gamle og nedslidte Slagelse Vandrehjem til et moderne og gennemrestaureret hotel. Han har skabt Restaurant Thorkild fra bunden, en stor mini-golfbane i haven foran hotellet og gennem årene lavet mange nye tiltag for igen at sætte liv i de stolte gamle bygninger.