Direktør Per Lange Jørgensen undres over tilbagetrækningen af tilladelsen til flexboliger. Det fremgår af sagen, at kommunen kan være erstatningspligtig, hvis der kan dokumenteres et økonomisk tab som følge af kommunens skiftende udmeldinger.

Ejer af højskolegrund klager over tilbagetrukket tilladelse

Kommunens administration erkender, at man var for hurtig ude med at give tilladelse til flexboliger. Tilladelse trækkes tilbage, hvilket har fået ejendommens ejer til at klage. Nu skal politikere tage stilling.

Slagelse - 26. september 2020

Tilbage i juni gav kommunens forvaltning tilsagn om, at kommende boliger på højskolegrunden på Møkkebjergvej 29 A kunne få status som flexboliger - altså boliger uden bopælspligt, som kunne anvendes som fritidshuse.

Her var forvaltningen dog på gale veje.

- Centerchef Flemming Kortsen har nu vurderet, at tilsagnet var en fejl fra kommunens side, idet det går imod den politiske beslutning, der ligger til grund for vedtagelsen af lokalplanen. Slagelse Kommune ønsker derfor at trække tilsagnet om flexboligtilladelser tilbage, skriver kommunens sagsbehandler 7. august i en mail til direktør Per Lange Jørgensen fra selskabet Fjordparken Skælskør A/S, der har udviklet projektet på grunden, hvor der er plan om mellem 110 og 120 boliger.

Kan påvirke projekt Denne skriver 24. august tilbage, at det er med undren, at han har modtaget denne ændring af forhåndstilsagnet.

- Vores investorer undres også og ønsker en snarlig afklaring af dette forhold, da det kan have en markant effekt på projektets samlede økonomi, skriver Per Lange Jørgensen.

Han skriver også, at man på den baggrund forhandler med entreprenøren om opdeling af nedrivningen.

- Nedrivningen udskydes indtil denne aftale er forhandlet færdig, skriver Per Lange Jørgensen i sin klage til kommunen, hvor han slutter med at skrive, at »jeg forbeholder mig vor stilling i denne sag.

Han nævner dog også, at det aldrig har været meningen, at flexboligstatus skal være for alle boliger, men maksimalt for de 30, der skal etableres på skråningen ud mod fjorden.

Disse boliger vil der være øgede omkostninger ved at bygge.

- Flexboligstatus her vil kunne give en højere pris, som kan være med til at dække disse omkostninger, skriver Per Lange Jørgensen.

To naboer imod Sagen har været i naboorientering, hvilket har medført to høringssvar fra Ingelise Bidsted, Møllebakken 17 og Jan Worm Christiansen, Møllebakken 6.

Begge giver udtryk for, at de ikke ønsker flexboliger i området.

Det har tidligere været politisk besluttet, at man i så høj grad som muligt skulle give tilladelse til flexboliger alle steder i kommunen. Men i den konkrete sag går det altså imod den politiske beslutning vedrørende lokalplanen, hvor det er et princip, at der kun må være helårsbeboelse i området.

Per Lange Jørgensen skriver, at en flexboligtilladelse vil udvide kundegrundlaget, fordi det vil give købere mulighed for at erhverve boligen og anvende denne som flexbolig i op til tre år indtil køberens nuværende bolig er afhændet.

Oplæg til begrænset tilladelse Kommunen har dog mulighed for at meddele dispensation til flexboliger i op til tre år.

Kommunens udvalg for miljø, plan og miljø sal på sit møde tirsdag tage stilling til sagen, og her har man tre muligheder.

1. At trække tilsagnet om midlertidig tilladelse til flexboliger tilbage.

2. At ændre tilsagnet om flexboliger, så det kun gælder for de cirka 30 boliger, som ansøgeren egentlig ønsker tilladelsen til. Dette svarer til den oprindelige ansøgning fra ansøgerens side.

3. At opretholde det tidligere tilsagn om flexboligtilladelser for hele lokalplanområdet.

Her er vurderingen fra administrationen, at det i praksis vil være umuligt at kræve, at en ny ejer eller lejer flytter permanent ind i en nybygget bolig.

- Samlet set vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at meddele tilladelse til de ønskede flexboliger. Denne tilladelse kan dog uden problemer begrænses til kun at dække de cirka 30 boliger, der ligger nærmest vandet, hedder det i dagsordenen.

Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at det kan få økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis det besluttes, at tilsagnet om flexboligtilladelse skal trækkes helt tilbage.

Kan give erstatningskrav - Så kan kommunen være erstatningspligtig i det omfang ansøgeren kan dokumentere et økonomisk tab som følge af kommunens skiftende udmeldinger, står der i dagsordenen.