En 41-årig mand, der i oktober fik smidt en brandbombe igennem ruden til sin lejlighed, risikerer nu fængsel. Foto: KIM BRANDT

Ejer af brandbombet lejlighed risikerer fængsel

Slagelse - 04. maj 2018 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 41-årig mand fra Slagelse, som nu har fået ny adresse i Slagelses østby, sidder mandag for Retten i Næstved. Han sigtes for besiddelse af en skarpladt pistol, ammunition og 3,75 gram amfetamin, ligesom han forventes at få krydret en eventuel fængselsstraf med dom for hæleri.

Læs også: Offer for brandbombe sigtes for hæleri

Manden sidder nemlig også tiltalt for uberettiget at have opbevaret syv hundedyre, stjålne racercykler og mountainbikes - eksempelvis af mærkerne Scott, Focus, Ghost og Principia til en værdi på mellem 20.000 og 30.000 kroner per styk - på en adresse i Absalonsgade i Slagelse i oktober. Firhjulede uden stelnumre, som ordensmagten fiskede op fra en kælderlejlighed i ejendommen den 12. oktober sidste år.

Udsat for brandbombe

11 dage efter var politiet dog også på besøg. Det var her, manden blev snuppet med sin skarpladte pistol, som angiveligt skulle bruges mod to personer, han var raget uklar med, og som ifølge anklageskriftet var trængt ind på ejendommen den pågældende aften.

Uvenskabet med en gruppe personer skyldtes angiveligt salg af narko, hvilket formentlig også var årsagen til, at der tirsdag den 24. oktober blev smidt en molotovcocktail igennem vinduet til mandens kælderlejlighed, hvor også de syv cykler havde været opbevaret.

Ingen personer kom imidlertid noget til, idet brandbomben tilsyneladende ikke røg helt igennem ruden. Et par opskræmte naboer kunne dog dengang berette over for Sjællandske, hvordan noget væske alligevel var havnet i kælderlejligheden og havde antændt en seng.

Brandvæsenet fik i den forbindelse hurtigt bugt med ilden, som ikke nåede at sprede sig til de øvrige lejligheder. Det blev heller ikke nødvendigt at evakuere nogen.

