Ejendomsmatador klar til at sælge ud

Se billedserie Smedegade 53A er til salg. Det skyldes dog ikke, at ejeren af bygningerne er under konkurs.

Slagelse - 13. december 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Da indehaveren af Bondegårdens Grill for nylig løftede sløret for, at hun allerede efter få måneder flytter fra Smedegade til Løvegade i Slagelse, lød det i Sjællandske, at det var grundet ejeren af bygningens konkurs.

Det er dog rettelig ejeren af Tips og Travkiosken, som lige nu er under konkurs, der foranlediger en flytning. Den har i årevis ligget i bygningen, som reelt ejes af et stort ejendomsselskab, Bostad, som synes at leve i bedste velgående og ikke er i nærheden af at gå konkurs.

Selskabet står for en lang række adresser i hele Danmark og står således også for Smedegade 53A samt Rosenkildevej 2, som man nu håber at få solgt.

Har sat prisen ned Det er EDC Erhverv Poul Erik Bech, der forestår salget af ejendommen, der ligger i et kartotek med i alt 24, der i 2019 og 2020 er blevet sat til salg hos erhvervsmægleren. Flere er senere solgt, men som det er tilfældet med eksempelvis Søndergade 7 i Gørlev, er det også en realitet i Slagelse, at der endnu ikke er fundet køber til de to adresser.

Prisen er derfor også sat ned med en million kroner, så den nu lyder på 4,495 millioner kroner.

120 år på bagen Ejendommen på Rosenkildevej består af seks boliglejemål på omtrent 50 kvadratmeter hver. Smedegade 53A, hvor kiosken har ligget i flere år, består af et erhvervslejemål på 125 kvadratmeter plus en lejlighed, og der er i alt otte parkeringspladser inkluderet.

Bygningerne stammer fra starten af 1900-tallet, hvor de blev opført. En istandsættelse og ombygning fandt sted i 1995.

Den offentlige ejendomsværdi lyder på 7,65 millioner kroner. Hertil skal lægges de 469.000 kroner i grundværdi.