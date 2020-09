Se billedserie Dette luftfoto viser de seks boligenheder, som de 123 lejligheder i Hellig Anders Park er delt op i. Byggeriet tættest på Ndr. Stationsvej er bygget af FOD i 1994.

Ejendomshandel til 185 millioner på vej

TDC Pensionskasse har sat Hellig Anders Park til salg for 185 millioner kroner. Ifølge mægler fordi der er stigende interesse for at investere i ejendomme i Slagelse.

08. september 2020
Af Arne Svendsen

Det er en ordentlig »klump« boliger, der netop er blevet sat til salg i Slagelse.

Nordicals Sjælland P/S har nemlig fået til opgave at sælge det store lejlighedskompleks Hellig Anders Park, der består af 123 lejligheder lige overfor Slagelse Station.

Alle lejlighederne er egentlig ejerlejligheder, men de har lige fra start været lejet ud.

Det oplyser Henrik Nikolajsen, direktør og partner hos Nordicals Sjælland P/S, som har fået til opgave at sælge det store ejendomskompleks.

- Det er ikke tit, at man i en by som Slagelse ser investeringsejendomme i den kaliber sat til salg, siger Henrik Nikolajsen, der oplyser, at boligkomplekset er udbudt til 185 millioner kroner.

De 123 boliger fordeler sig over seks bygningsenheder, som hver består af to sammenbyggede punkthuse.

Det hele er opført i 1996 og ligger lige ved Slagelse station og Slagelse bymidte.

Der er ifølge Henrik Nikolajsen stor søgning på den type ejendomme i Slagelse, og det er stadig ifølge ham også stærkt medvirkende til, at ejendomskomplekset nu er udbudt til salg.

Ejes af pensionskasse Ejendommen blev i sin tid opført at KTAS Pensionskasse, i dag TDC Pensionskasse.

- Pensionskasser skifter jo indimellem strategi omkring, hvad de investerer i. For eksempel mere i retning af grønne boliger eller seniorboliger, siger Henrik Nikolajsen også om mulige årsager til salgsplanerne fra pensionskassens side.

Han siger videre, at boligerne også er attraktive for investorer, fordi de på grund af deres alder ikke er omfattet at en række regler, som nyere byggerier er omfattet af. Som for eksempel regler om omkostningsbestemt husleje.

Investorer kigger mod Slagelse Henrik Nikolajsen peger også på, at Slagelse bymidte og området omkring stationen oplever en kæmpe udvikling i disse år.

Med etableringen af Syddansk Universitet på stationen og opførelsen af Campus Slagelse lige ved siden af.

- Byudviklingen har virkelig taget fart. Lidt længere oppe mod byen er de første spadestik taget til Slagelse Boligselskabs nye domicil, og der er er mange spændende tanker også fra kommunal side, siger Henrik Nikolajsen med henvisning til rådhusplanerne nord for Nordre Stationsvej og de øvrige byggeprojekter, der er på vej her.

Ifølge Henrik Nikolajsen er der en generel tendens til, at investorer fra hele landet kigger mod byer som blandt andre Slagelse, der ifølge prognoser fra Slagelse Kommune kan se frem til en positiv befolkningstilvækst.

Flere interesserede Kommunens prognoser viser, at der i hele kommunen vil være 81.785 indbyggere i 2033 mod 79.073 i dag.

- Det, sammenholdt med at mange investorer ser ejendomsinvestering som en mere sikker investering end for eksempel aktier, gør, at der er mange potentielle købere af et ejendomskompleks som Hellig Anders Park, siger Henrik Nikolajsen.

Han mener, at ejendomstypen henvender sig til både lokale og større investorer fra hele landet. Han kan allerede melde om en del interesserede.