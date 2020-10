Se billedserie Ejendommen Havnegade 13 er solgt til under udbudsprisen på 1.895.000 kroner. Det er planen at indrette Korsør Krisecenter med omkring 10 pladser til kvinder og deres børn. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ejendom købt for at åbne nyt krisecenter for kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ejendom købt for at åbne nyt krisecenter for kvinder

Kirkens Korshærs ejendom i Havnegade i Korsør er solgt. Køberne vil åbne krisecenter for kvinder og børn. Der skal ansættes omkring fire og bruges frivillige til driften. Det nye krisecenter skal godkendes af Socialtilsynet. Aktuelt er der ledige pladser på de øvrige 14 krisecentre i Region Sjælland

Slagelse - 27. oktober 2020 kl. 10:59 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Udbudsprisen på den 519 kvadratmeter store ejendom Havnegade 13, hvor Kirkens Korshær tidligere holdt til, var 1.895.000 kroner, men salgsprisen endte på 1,6 mio. kroner. Det bekræfter køberen Jesper Carstensen over for Sjællandske. - Det er korrekt, at vi har købt ejendommen, hvor min bedre halvdel Sanne Borregaard har planer om at indrette krisecenter for kvinder og børn, siger Jesper Carstensen. Han vil i den brede offentlighed være kendt som køber af det ikoniske vandtårn Kindtanden i Fjordvænget, hvor han som den eneste bød og blev ejer af den 30 meter høje cementkonstruktion fra 1950 for 200.000 kroner. Solgt af kommunen, som ikke så sig i stand til at finde penge til vedligeholdelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger