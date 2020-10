Artiklen: Egon Bo skifter parti for at blive i regionsråd

Han sigter mod at få endnu en periode i regionsrådet, og derfor er et partiskifte nødvendigt.

- Jeg smækker ikke med døren, siger Egon Bo, der videre siger, at han ikke har planer om at stille op til byrådet i Slagelse.

Han skriver i en udsendt meddelelse, at han efter lange og omhyggelige overvejelser har besluttet at takke ja til et tilbud fra De konservative om at tilslutte sig partiet i Regionsrådet.