En 22-årig kvinde - tidligere bosat i Slagelse, men nu i USA - skal for retten på onsdag. Sagen er nu blevet forkyndt for hende.

Efterlyst reality-deltager tiltalt for massiv svindel

Slagelse - 03. maj 2018 kl. 06:37 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 22-årig reality-deltager, oprindeligt bosat i Slagelses nordby og kendt fra tv, er indtil for nylig lykkedes med at skjule sig på den amerikanske vestkyst.

Nu er det dog slut med at gemme sig, eftersom en retssag omhandlende såvel svindel som bedrageri er blevet forkyndt for hende.

Det betyder, at kvinden, som har to børn, hvoraf det ene - en søn - tidligere er blevet fjernet, på onsdag skal møde ved Retten i Næstved, hvorfra hun eksempelvis i marts sidste år udeblev. Om også den medtiltalte, 47-årige kvinde, som er hendes mor, møder op, er stadig uvist.

Det skriver Sjællandske. - Efter hvad jeg ved på stående fod, er sagen ikke blevet forkyndt for den 47-årige kvinde endnu, fortæller senioranklager Mariam Khalil, Sydsjællands og Lolland-Falsters, som fører sagen for anklagemyndigheden.

Den unge mor, som har levet som hjemløs i Californien, skal møde ved retten, hvor påstanden lyder på fængsel. Det på baggrund af et digert anklageskrift, som indbefatter i alt 81 svindel- og bedrageriforhold, herunder dokumentfalsk, hvoraf otte dog er påtaleopgivet.

De resterende udgør forhold, hvor enten den unge kvinde eller den 47-årige mor tiltales. For visse forhold tiltales de begge - eksempelvis for flere gange via Den Blå Avis at have solgt mobiltelefoner såvel som Nikon- og Canon-kameraer, de ikke var i besiddelse af, men som de alligevel fik betaling for.

De tiltales også for via hjemmesiden www.boligportalen.dk flere gange at have udlejet en lejlighed på Motalavej i Korsør, hvor de har boet, når ikke adressen har heddet Kierulffsvej i Slagelse.

I et tilfælde fra slutningen af juli 2016 har de ifølge anklageskriftet fremkaldt den vildfarelse hos en sagesløs lejer, at de var berettigede til at udleje boligen. Efter underskrivelse af lejekontrakt fik de lejeren til at betale 10.000 kroner ad flere omgange uden dog at fortælle, at de ikke selv havde betalt for lejemålet siden juni og derfor stod til at blive smidt ud.

Lejemålet blev dernæst opsagt, og den svindlede lejer stod med en lang næse i september - en måned efter indflytning - da vedkommende røg på gaden.

Den 22-årige kvinde tiltales også for i 30 tilfælde at have udnyttet en mandlig bekendts »betydelige vanskeligheder, manglende indsigt eller letsind i et aftaleforhold«, som det hedder i anklageskriftet.

Det ved eksempelvis at anvende hans personlige oplysninger, NEM-id og lignende, til dels at optage lån, dels købe tøj på internettet og investere i barnevogne og babyudstyr. For i alt 178.659,09 kroner.

Medregnes de øvrige forhold, ligger beløbet på lige omtrent en kvart million kroner.

