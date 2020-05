Med fælles hjælp lykkedes det at finde frem til rette ejer af gavekortet, som tidligere på ugen blev tabt i Vestsjællandscentret. Foto: Slagelse Politi

Efterlysning gav pote: Elias og farfar fundet

Lokalpolitiet i Slagelse efterlyste torsdag nogen, som kendte lille Elias og hans farfar. Det skete, efter en person tidligere på ugen fandt et lille brev med et gavekort i Vestsjællandscentret.

På kuverten kunne man se, at der var tale om en gave fra en lille dreng til sin farfar. Kuvert og gavekort blev afleveret på politistationen i Slagelse, hvorefter politikommissær Joy Haensel kontaktede avisen for at høre, om vi kunne udsende en efterlysning.