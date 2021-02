- Mange danskere fandt sidste år ud af, at Danmark faktisk er et meget smukt land at holde ferie i. Derfor må vi forsøge at etablere nogle flere aktiviteter for dem, som kommer, mener de tre lokale turistformænd - fra venstre: Ole Rygaard Jensen, Skælskør Turistforening, Per Thuesen, Slagelse Turistforening og Jørn-Ole Didriksen, Korsør Turistråd af 1897. De tre herrer er her lokket ud i vinterkulden, men de glæder sig vist alle til sommersæsonen... Foto: Kim Brandt

Efterlyser gode ideer til turist-events

De tre turistforeninger i Slagelse, Korsør og Skælskør går nu sammen om et fælles event-projekt, hvis formål er at sikre, at turisterne har noget at foretage sig, mens de besøger området. De beder nu alle kreative kræfter i kommunen om gode ideer.

Slagelse - 07. februar 2021 kl. 10:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Vi tror på, at der kommer rigtig mange turister til Slagelse Kommune i år og i de kommende år. Derfor har vi brug for at skabe nogle events - eller oplevelser - som hele familien kan få glæde af, siger Per Thuesen, som er formand for Slagelse Turistforening.

Sammen med sine turist-kolleger Ole Rygaard Jensen fra Skælskør Turistforening og Jørn-Ole Didriksen fra Korsør Turistråd af 1897, har de inviteret avisen til et lille pressemøde for at fortælle om planerne.

- Vi satser på - ligesom sidste sommer - at danskere forbliver i landet i stedet for at rejse ud, indtil coronaen er blevet lagt ned, siger Per Thuesen.

Vil udvide paletten Allerede nu er det tydeligt, at der er en enorm interesse for sommerhusudlejning, ligesom campingpladserne også melder om stor søgning.

Men hvad skal turisterne så lave, mens de er her?

Der er naturligvis de større, eksisterende events og begivenheder - såfremt coronaen vel at mærke tillader det: Drengerøvsaften, Sørby Marked, Slagelse Festuge, Trelleborg-festival og meget mere. Turistforeningen ønsker på ingen måde at konkurrere med de eksisterende events, men derimod at udvide paletten.

- Realistisk set kan vi nok ikke nå at gennemføre noget i år. Men derfor kan vi jo godt begynde at sætte tankerne i gang hos de mange kreative sjæle, som sidder rundt omkring i kommunen, siger de tre turistformænd.

Deadline 15. marts Helt konkret har de tre sat en deadline den 15. marts, hvor alle, som har en god idé til et nyskabende event eller oplevelse i Slagelse Kommune, kan melde sig.

- Vi har mulighed for at støtte de bedste ideer - både økonomisk og med vores netværk, siger Per Thuesen.

Hovedtemaet i år er »Familien« - altså noget, som hele turistfamilien kan samles om.

Og det er kun fantasien, som sætter grænser.

- Når vi så forhåbentlig har fået en række ideer tilsendt, sætter vi os ned og vurderer, hvilken idé, der er bedst og fortjener en økonomisk håndsrækning. Vi forventer at kunne præsentere vedkommende - og ideen - i april måned, siger de tre.

Kravene til ideen er, at den skal være en nyskabelse, en event for hele familien og en bæredygtig over en periode på max. tre år - og endelig, at den skal afvikles i Slagelse Kommune. Indsend en omhyggelig beskrivelse af din idé, budgetoverslag, evt. med billeder og tegninger, samt navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til Slagelse Turistforening ved Per Thuesen, mail: thuesport@gmail.com senest den 15. marts 2021.

Både Destination Sjælland og Slagelse Kommune bakker op om tiltaget, som ventes at blive en tilbagevendende begivenhed hvert år med et nyt tema, og hvor de bedste og mest bæredygtige ideer kan fortsætte sideløbende.