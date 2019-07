Se billedserie SK Forsyning har opsagt Flux Waters lejemål, efter det blev opdaget, at virksomheden udledte farlig insektgift til to åer i Slagelse. Men virksomheden, der modtager, renser og behandler industrielt spildevand, har planer om at blive. Foto: Arne Svendsen

Efter udslip af insektgift: Firma vil fortsætte drift

Slagelse - 26. juli 2019 kl. 08:14 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er kun én vej frem. Og det er ved at være åben.

Sådan siger salgsdirektør og medejer af virksomheden Flux Water, Lars Kastholm, da det i dag stadig står uklart, om virksomheden, der har udledt farlig og forbudt insektgift - såkaldte neonikotinoider - til to åer i Slagelse, skal politianmeldes.

Hvis det sker, er det i virksomhedens interesse at samarbejde, lyder det.

Fra adressen i Slagelse håber Flux Water nemlig fortsat på at kunne modtage, rense og behandle industrielt spildevand. Derfor har virksomheden, hvis lejemål imidlertid er opsagt, stoppet samarbejdet med den leverandør, der ifølge Flux Water fejlagtigt aldrig oplyste, at der var tale om vand indeholdende pesticider.

Derudover vil virksomheden fremadrettet inkludere test for pesticid i sit kontrolprogram.

- I vores branche handler det om tillid. Så uanset om det er sket i god eller ond tro, har vi mistet tilliden til denne leverandør, og så er det klart, at vi ikke kan fortsætte et samarbejde, forklarer salgsdirektør og medejer i Flux Water, Lars Kastholm.

Sagen startede, da det i juni blev opdaget, at der fra Flux Waters rensningsanlæg ved SK Forsyning blev ledt farlig og forbudt insektgift ud i Jernbjerg Å og videre til Tude Å.

Der var tale om såkaldte neonikotinoider, som er meget giftigt for vandorganismer og menes at påvirke hjernefunktionen hos bier. Den 16. juli blev stoffet sporet til at komme fra en af virksomhedens egne leverandører.

Ifølge Lars Kastholm er Flux Water imidlertid ikke certificeret til at modtage spildevand med de udledte neonikotinoider, og derfor råder virksomheden normalt heller ikke over teknik, der kan analysere insektgiften. Men det skal være anderledes nu.

- Vi kommer til at udvide vores analyse-programmer. For selvom vi ikke er pålagt at skulle teste for pesticider, er det i vores interesse, at sådan noget her ikke sker igen. Det må ikke ske igen. Og vi vil gerne genvinde tilliden til Slagelse Kommune, så det her er en ageren i den retning, slår han fast.

Lars Kastholm oplyser af den grund, at han håber og tror på, at virksomheden kan beholde sit rensningsanlæg på Dalsvinget ved SK Forsyning, selvom en tilsendt opsigelsesperiode kræver virksomheden væk fra adressen om senest seks måneder.

Samtidig indhenter Slagelse Kommune stadig oplysninger i sagen, der skal påvise, om der er grundlag for en politianmeldelse.

- Vi håber ikke, at det når der til, men kommer den, er vi åbne overfor det. Det er næsten i vores interesse, kan man sige. For det betyder, at det her bliver undersøgt til bunds, siger Lars Kastholm.

I Danmarks Sportsfiskerforbund har man dog svært ved at acceptere, hvis Flux Water får lov til at fortsætte sin drift. »Det skaber bekymring og utryghed«, siger Per Christensen, der er repræsentant for forbundet.

- Vi har absolut ingen tillid tilbage til virksomheden, slår han fast overfor Sjællandske.

Medejeren af Flux Water har nemlig tidligere ejet en virksomhed, som blev politianmeldt. Det skete i 2011, da klima- og forureningsdirektoratet (Klif) i Norge anmeldte DVS Holdings datterselskab DVS Norge for ulovlig lagring af farligt affald hos tre andre norske selskaber.

Men anmeldelsen blev senere henlagt af norsk politi.

Henlæggelsen af sagen faldt imidlertid ikke i god jord hos det norske klima- og forureningsdirektorat. Ifølge Ellen Hambro, der er direktør for Klif, er der nemlig store fortjenester ved denne form for kriminalitet.

Det skyldes, at virksomheder indenfor branchen bliver betalt penge fra leverandører, når de modtager affaldet - og ikke når de skiller sig af med det.

- Dette er en alvorlig miljøkriminalitet, sagde hun dengang til det norske medie NRK.

