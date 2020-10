Efter tre år er ægtepars blokade for ny genbrugsplads ophævet

Den lille mand mod systemet er måske ikke den helt rette beskrivelse, men fatum er, at systemet i skikkelse af affaldsselskabet Affald Plus i over tre år ikke har turdet gå i gang med at indrette en helt ny genbrugsplads og døgnåben haveaffaldsplads ved Korsør Renseanlæg på grund af en enkelt klage over den lokalplan for pladsen, som et enigt byråd vedtog den 28. august 2017.