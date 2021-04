Siden april 2019 har der været hamret og regeret på Sdr. Stationsvej i Slagelse med at opføre det nye hovedkvarter til Professionshøjskolen Absalon. Først blev der lavet en solid fundering med hundredevis af pæle, der blev banket i jorden, og siden fulgte så den karakteristiske bygning ovenpå, der på sit højeste sted er på seks etager. Nu er bygningen klar til at modtage op til 1800 studerende.

Efter to år: Nu åbner Absalon - se billeder

Professionshøjskolen Absalon, som er nabo til SDU og jernbanen, er virkelig imponerende både udvendig og indvendig. Med et areal på 12.700 kvadratmeter fordelt på seks etager er det næppe pladsmangel, der kommer til at præge åbningsdagen på tirsdag, hvor skolen starter med 33 elever, som skal til eksamen.

- Vi havde jo håbet, at vi kunne lave en stor, officiel åbning - men grundet corona bliver det minimalt. Meningen var, at skolens 250 medarbejdere skulle samles, pakke ud og hygge sig - men i stedet vil det sket via zoom på nettet, siger Birgitte Lunden Poulsen, hvis titel er chef for Facility Service i Absalon.