Efter stenkast - hjemmeplejebiler skal have mærker på

Slagelse - 23. januar 2018 kl. 07:04 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle byrådets 31 medlemmer i Slagelse Kommune har fået en orientering om stenkast-sagen fra Motalavej, hvor en sten smadrede bagruden på en hjemmeplejerbil og ramte en hjemmehjælper på næsen, så den begyndte at bløde.

Orienteringen kommer fra kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell.

Heraf fremgår, at kommunens biler nu skal mærkes meget tydeligt, så det klart fremgår, at de kommer fra hjemme- og sygeplejen.

- Håbet er, at det vil afholde nogle fra at genere dem, skriver Lone Wenzell til byrådsmedlemmerne.

Af orienteringen fremgår også, at gadeplansmedarbejderne fra Basen på Motalavej på et personalemøde for hjemmeplejen vil orientere om, hvilket tiltag de er i gang med blandt de unge på Motalavej, ligesom det overvejes at lade nogle af de unge deltage i mødet.

Hjemmehjælperne, der nu kun kører ind på Motalavej, når de er to sammen, har fået kontaktoplysninger til Basens medarbejdere, som de kan kontakte, hvis de oplever problemer.

For to år siden kørte gadeplansmedarbejdere i en periode rundt med hjemmeplejen og talte med de drenge, han mødte. Det havde ifølge Lone Wenzell en præventiv effekt og skabte tryghed for hjemmeplejens medarbejdere. Et sådant tiltag er igen under overvejelse, hvis der opstår nye episoder med eksempelvis stenkast.

Det er uvist, hvornår mærkningen af hjemmeplejens biler er gennemført.

- Vores indkøbsafdeling er netop i gang med at finde den rigtige løsning sammen med hjemmeplejen, siger ældrechef Marianne Kristensen til Sjællandske.

Folketingsmedlemmerne for Dansk Folkeparti Peter Kofod Poulsen og Hans Kristian Skibby har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) svare på, hvad han vil gøre for at sikre ro og orden på Motalavej. Spørgsmålet er en reaktion på stenkastet mod hjemmeplejerbilen.

