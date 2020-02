Da en 23-årig kvinde sidste år blev forsøgt skuddræbt på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus, var sygehus-ansatte de første til at kontakte politiets alarmcentral. Foto: Presse-fotos.dk

Efter skudepisode: Sygehusansatte kontaktede alarmcentral som de første

Da en 23-årig kvinde sidste år blev forsøgt skuddræbt på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus, så to ansatte to hætteklædte mænd, inden de kort efter hørte »op til flere skud«.

Slagelse - 21. februar 2020

»Hej (...) Jeg står på en parkeringsplads og skal til at møde på arbejde. To piger har set nogle skyde. Og der er store skader på to biler, der holder parkeret«

Sådan lød én af flere opkald, som alarmcentralen modtog en februaraften sidste år. Kort forinden havde to maskerede mænd nemlig affyret flere skud mod en forsvarsløs 23-årig kvinde.

Kvinden befandt sig alene i en bil på parkeringspladsen ved Slagelse Sygehus, hvor hun flygtede fra. Men to ansatte fra sygehuset nåede at se to hætteklædte mænd, inden de kort efter hørte skud.

- Jeg hører to til tre brag. Men jeg tænker nok umiddelbart, at det måske er noget fyrværkeri, lød det i Retten ved Næstved tirsdag fra én af de ansatte, en jordemordestuderende, der på tidspunktet var i praktik.

Hørte skud - men så ikke nogen pistoler Sammen med en kollega, der er uddannet jordemoder, var hun ved parkeringspladsen lige præcis den aften, fordi de begge skulle møde tidligt om morgenen dagen efter. De skulle derfor overnatte på sygehuset.

Selv om skud fra en pistol var det sidste, de ventede at høre, var kollegaen dog mindre i tvivl om lydene:

"Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at det så mistænkeligt ud."

- sygehus-ansat, vidne til skudepisode - Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker det. Men jeg hører to skud. Og jeg er bare med det samme sikker på, at det er pistolskud, forklarede hun i retten, hvor hun var indkaldt som vidne.

Kort tid før skudene lød, havde hun nemlig set to hætteklædte mænd stige ud af en bil og gå ned ad en sti, som fører til den parkeringsplads, hvor den i dag 24-årige kvinde blev beskudt.

Den sygehus-ansatte så dog ikke, om de to hætteklædte mænd bar på én eller flere pistoler.

- Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at det så mistænkeligt ud, forklarede hun i retten få meter fra sagens tre tiltalte, mens hendes lyse hud under vidneforklaringen blussede op i ansigtet og omkring nakken.

»Kør, kør , kør« Efter at have hørt skuddene fulgte den sygehus-ansatte selv stien og undersøgte parkeringspladsen. Her fandt hun to parkerede biler, der var skubbet ind i hinanden.

Ved skudepisoden flygtede den dengang 23-årige kvinde nemlig i så høj fart, at hun ved et uheld påkørte flere parkerede biler.

I mellemtiden kørte også den bil, der havde sat de to hætteklædte mænd af, væk fra området. Her hørte den jordemoderstuderende nogen råbe »kør, kør, kør«.

- Det var dansk uden accent, fortalte hun i retten.

De tre mænd, der er tiltalt i sagen, er henholdsvis 19, 20 og 22 år og alle med anden etnisk baggrund end dansk, men vokset op i Kalundborg. Ifølge anklagemyndigheden skulle den 20- og 22-årige have affyret skuddene, mens den 19-årige sammen med den 22-årige skulle have købt en GPS-tracker for »i forening og efter forudgående planlægning og aftale«, at have forsøgt at dræbe den i dag 24-årige kvinde.

Hvem, der kørte bilen, er endnu ikke afklaret.

Alle de tre mænd nægter sig skyldige i forsøg på manddrab. Den 19-årige har dog erkendt at have købt den GPS, som efter skudepisoden blev fundet monteret på bilen, som kvinden sad i. Her er også hans DNA fundet.

Den 19-årige forklarer, at han blot har kigget på sporingsudstyret, som han købte som en tjeneste for en anden. Den 22-årige nægter helt at have noget at gøre med GPS-trackeren.

Også den dengang 23-årige kvinde kontaktede politiet efter skudepisoden. Først kontaktede hun imidlertid sin ekskæreste, som var den retmæssige ejer af bilen, som hun blot havde lånt.

SAGEN KORT Den 18. februar 2019 blev en dengang 23-årig kvinde beskudt, mens hun befandt sig i en bil på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus. Bilen tilhørte kvindens ekskæreste og var forinden skudepisoden sporet med en GPS-tracker.

Kvinden, som blot lånte bilen, udpegede samme aften to mænd som værende sagens gerningspersoner.

Den 8. marts blev en 20- og 22-årig mand derfor varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Senere blev også en 19-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Det skete den 27. juni.

Alle tre mænd, der har anden etnisk baggrund end dansk, er tiltalt for »ved i forening og efter forudgående planlægning og aftale« at skulle have planlagt at dræbe den i dag 24-årige etnisk danske kvinde.

De tre tiltalte kender hinanden fra Kalundborg, hvor også kvinden er vokset op. Hun kender derfor den 20- og 22-årige mand, men kender ifølge eget udsagn ikke den 19-årige tiltalte. Også han benægter kendskab til kvinden.

Der er afsat i alt fire retsmøder i sagen, der behandles som en nævningesag. Næste retsmøde er den 25. februar, og der ventes at falde dom den 28. februar, hvor sidste og fjerde retsmøde afholdes.

