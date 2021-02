Efter puslespil kommer pude

Se billedserie Gudni Patursson ved sin symaskine, hvor hun nu ofte er i gang med at sy Skælskør-puder. Privatfoto

En Skælskør-pude er seneste bud på ny- eller rettere gentænkning af en idé i en coronatid.

For ikke så længe siden blev det muligt at købe et puslespil med 1000 brikker stykket sammen af mange fine fotos af ikoniske bygninger fra Skælskør taget af byens amatørfotograf Kenneth Grymen.

Puslespillet har siden fået meget ros på de lokale sociale medier, hvor flere også efterfølgende har lagt et foto op af deres eget Skælskør-puslespil i samlet form.

- Men hvorfor nøjes med et puslespil, når man også kan købe en håndsyet sofapude med Skælskør skrevet hen over fronten?

Det er nemlig muligt takket være corona, og den nedlukning, som virussen har ført med sig.

- Jeg havde en lille pudebiks for ti års tid siden, hvor mine børn var små, men så blev jeg uddannet behandler i biodynamisk kraniosakral-terapi, og siden har jeg haft travlt som både behandler og coach, fortæller Gudni Patursson, der også er uddannet psykoterapeut.

Men som så mange andre, har hun også måttet se sin forretning lagt ned, og derfor blev der brug for at finde på et alternativ til den manglende indtægt som behandler.

- Jeg har altid syet meget, og jeg synes faktisk, at det er sjovt at lave de puder, siger Gudni Patursson, der tit brugte syningen som et frirum, da børnene var små, og som nu igen har fundet både roen og glæde ved at sidde at sy puder - nu hvor hun er blevet begrænset i sit normale virke - og kun kan coache online i begrænset omfang.

Idéen med at sy puder med bynavne opstod lidt ved en tilfældighed, og da Gudni Patursson selv er vokset op i Skælskør, lå det ligefor med en pude med sin egen bys navn på. Men også byer som New York, Berlin og andre har fundet vej til »forsiden« af puderne fra Gudni Paturssons hånd, og mange har efterspurgt puder med navne fra for eksempel de byer, som de har besøgt på rejser, så puderne i sig selv kan udgøre et anderledes rejseminde.

Puderne laver Gudni Patursson på bestilling, og en typisk pude er 50x60 centimeter, men andet kan sagtens lade sig gøre. Også meditationspuder og varmepuder er en del af det nuværende corona-sortiment.

Men selv om Gudni Patursson har genfundet glæden ved at sy puder, glæder hun sig også til at komme i gang med at behandle igen, da mange af hendes klienter fik afbrudt et ellers vigtigt og nødvendigt behandlingsforløb.

- Det er rigtig ærgerligt, men der er jo ikke andet for, end at få det bedste ud af det, siger Gudni Patursson, der kan kontaktes via Facebook eller telefon 2699 894.