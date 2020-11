Både politi og brandvæsen var til stede under ransagningen. Foto: Presse-fotos.dk Foto: DENIZ DALAN

Send til din ven. X Artiklen: Efter narko-ransagning: Vanekriminel i spjældet endnu engang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter narko-ransagning: Vanekriminel i spjældet endnu engang

Politiet ransagede torsdag en adresse i Slagelses østby. Beboeren, en 51-årig mand, blev senere fremstillet i et grundlovsforhør og derefter fængslet. Det er langtfra første gang, han skal bag stive gardiner.

Slagelse - 26. november 2020 kl. 17:36 Kontakt redaktionen

Politiet rykkede torsdag ud til en adresse i Slagelses østlige egn, hvor en gammel kending har adresse. Her fandt de både 150 gram kokain plus heroin, ligesom skjulte rum blev undersøgt sirligt.

En 51-årig beboer, som har et generalieblad af de længere, blev i samme forbindelse anholdt og sendt direkte i et grundlovsforhør klokken 15. For lukkede døre grundet sagens karakter vel at mærke.

Manden ville ikke udtale sig i retten, og han blev efterfølgende varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

Tidligere dømt Manden, der er kendt som værende en af byens mere fremtrædende pushere, er tidligere dømt. I 2001 røg han i fængsel i tre år og 11 måneder som led i en ankesag for sin medvirken i en vaskeægte forbrydermafia, men han har også siddet på anklagebænken ved flere øvrige lejligheder.

Blandt andet i 2009, hvor han blev dømt for handel med heroin og fik endnu et punkt at krydre synderegistret med. Dommen lød på ni års fængsel.

Frifundet forleden Han var såmænd også en tur i Retten i Næstved forleden, da han mødte i sag om ulovlig tvang og hærværk. Her blev han imidlertid frifundet efter anklager om, at han den 27. oktober sidste år skal have smadret ruden på personbil. Herefter tog han ifølge politiets anklage fat om førerens hals, klemte og sagde: »Sig undskyld«.

Et prompte hukommelsessvigt hos et vidne fik dog sagen til at falde til jorden, og den 51-årige blev derfor frifundet.