Efter mere end et års nedlukning: Nu vælter bookingerne ind

Musiker Troels Christensen ser tilbage på en måned som aldrig før. Aldrig har han haft så mange bookinger. Det er noget, der gør ham henrykt.

Slagelse - 25. juli 2021 kl. 09:00 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Bookinger i massevis. Sådan har juli måned set ud for musiker Troels Christensen. Det kommer efter halvandet år, hvor Troels Christensens musikarrangementer er blevet udsat. Faktisk helt op til tre gange har coronaen udsat koncerter og andre arrangementer, fortæller han.

- Det er fantastisk. Jeg glæder mig til at komme ud og optræde. Jeg har savnet at være katalysator for den gode stemning, siger han, da Sjællandske fanger ham på telefonen.

Halvandet år med nedlukning har gjort ham lidt nervøs, forklarer han grinende.

- Jeg skal tilbage igen til et punkt, hvor det bliver normalt at spille for andre mennesker efter så lang tid uden koncerter, siger han.

En gabende tom kalender Nedlukningen resulterede i, som han kalder det, en gabende tom bookingkalender. Og det har været svært for mindre musikere, forklarer han.

- Det har været utrolig svært at være musiker under nedlukningen. Der er en stor del af græsrodskulturen, som har haft det svært. De har haft svært ved at komme til orde i kulturdebatten, siger han.

I juli er alting vendt på hovedet for Troels Christensen, hvor han har modtaget 14 bookinger. Flere end nogensinde før. Denne udvikling stopper ikke i de kommende måneder. Troels Christensens telefon har nemlig været rødglødende den sidste uge. Han har fået opkald hver dag fra bookere, som gerne ville have ham til at spille til deres arrangementer. Arrangementerne strækker sig helt til oktober, forklarer han. Stigningen i bookinger er også noget, som hans kolleger oplever, fortæller han.

Det er de sociale relationer og følelsen af publikum, som han har savnet mest under nedlukningen, forklarer han.

- Jeg bliver helt høj af at skulle spille igen. Efter et helt år, hvor jeg ikke har spillet, er det rart endelig at mærke publikum igen, siger han.

Troels Christensen har sit næste arrangement søndag d. 25. juli. Han optræder i Slagelse på Restaurant Bedstes Hus i Stillinge Strand. Her spiller han fra kl. 13-16.