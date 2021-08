Se billedserie - Vi er en forening, hvor der skal være plads til alle, siger Jacob Seersholm ved det elektriske klaver. Foto: Rasmus Lauge Hansen

Efter lang nedlukning: Hvis ikke jeg havde teater, ville jeg visne

Efter den lange nedlukning er medlemmer af Musicalscenen i Slagelse igang igen. De skal gøre klar til det store julestykke. Det har været et savn ud over det sædvanlige, lyder det fra to af ildsjælene bag. Sjællandske har mødt dem til sidste auditiondag, hvor der blev talt om mangfoldighed og teatersult.

Slagelse - 02. august 2021

De store scenelamper vender ned mod det sortmalede gulv på scenen. Det er her, man får fornemmelsen af, at vi står i et teater. På væggen modsat scenen med de store scenelamper er en væg fyldt op med gamle teaterplakater. Men de skal ikke være oppe på scenen i dag. I dag er det den sidste auditiondag til årets store julestykke »Jul på Slottet«. Det er i alt 28, som har meldt sig til audition til julestykket.

Da corona ramte Julestykket skal være med til at genetablere Musicalscenen efter godt halvandet år uden forestillinger.

- De første måneder af nedlukningen tænkte jeg, at jeg ville genoplade batterierne. Den følelse blev hurtigt udskiftet med et savn til teatret, siger Jacob Seersholm, som er formand for Musicalscenen.

Teatersult Hudsult var et begreb, som de fleste af begyndte at stifte bekendtskab med under coronapandemien. Pludselig blev vi af sundhedsmyndighederne anbefalet hverken at kramme, give hånd eller have tæt kontakt med andre udenfor den nærmeste omgangskreds. Den tætte kontakt med venner og bekendte var noget flere begyndte at savne, og deraf bredte hudsulten sig. Det samme har de oplevet på teateret, men i stedet for hudsult har de oplevet teatersult. Sådan forklarer Katrine Colding Pedersen ned lukningens konvesekvenser.

- Det er en del af os, som vi ikke har kunnet få lov til at udtrykke under corona. Jeg kunne mærke, at savnede følelsen af at være på scenen, siger hun og uddyber:

- Jeg får livskvalitet ved at spille teater. Hvis jeg ikke havde teater, ville der være en lille del af mig, som visnede.

Første auditiondeltager 30-årige Jakob Robbin Hansen er den første, som ankommer til audition. Han har spillet teater før og har også tidligere deltaget i stykker, som er instrueret af folk på Musicalscenen i Slagelse. Han er taget fra Næstved for at tage til audition.

Jacob Robbin Hansen træder ind i lokalet. Døren bliver lukket, og han stiller sig foran instruktør, formand og produktionsassistent.

»Hvad vil du gerne synge?«, spørger Katrine Colding Pedersen. Hun er instruktør på julestykket og været en del af Musicalscenen i 15 år.

»Decembersang«, svarer han, hvorefter han begynder at synge.

Miljø for alle - Jeg har altid godt kunnet lide at spille teater. Du kan udfolde dig på en speciel måde, starter Jakob Robbin Hansen ud.

Miljøet blandt skuespillerne i teatret er vigtigt for ham. Og her opfylder Musicalscenen det, som han leder efter.

- Stedet er meget behageligt. Det er en god blanding af et professionelt miljø, som samtidig gør plads til alle, og det er noget, jeg sætter pris på, siger han.

Plads til alle Sidste år brugte de alle deltagere, som havde været til audition. Det samme kommer højst sandsynligt til at gøre sig gældende i år, fortæller Jacob Seersholm.

- Vi er en forening, hvor der skal være plads til alle, fastslår han.

Katrine Colding Pedersen supplerer:

- Der er både plads til den enormt introverte, som gerne vil være en del af det det sociale. Der er også plads til den ekstroverte, som er helt tossede med at komme op på scenen og sige: »her kommer jeg«, siger hun.

Julestykket »Jul på Slottet« kommer til at have premiere d. 27. november i Borreby i Skælskør.