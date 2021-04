- Jeg ville rigtig gerne lære, men der var ikke nogen, der kunne lære mig noget, lyder det fra en af de frafaldne serviceassistent-elever, Lillian Sørensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Efter kritik af kommune: Elev-frafald skal granskes

Borgmester vil have afklaret, om tre serviceassistent-elevers meget kedelige oplevelse af deres praktiktid i kommunen er symptom på et generelt problem. - Hvis det er rigtigt, er der et eller andet galt, siger John Dyrby Paulsen.

Slagelse - 07. april 2021 kl. 10:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) har bedt om at få tal på, hvor galt det står til med frafaldet af elever, der i forbindelse med deres uddannelse er i praktik i kommunen. Det sker efter Sjællandskes artikel om tre serviceassistent-elever, der har opgivet uddannelsen efter at have været i praktik inden for rengøring i kommunen.

