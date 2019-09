Arbejdstider, der ikke overholder reglerne, er bare en lille del af den kritik, der er blevet rettet mod arbejdsforholdene i Slagelse Kommunes svømmehaller. I sidste uge indkaldte FOA derfor til møde med ledelsen. Her blev lavet nye aftaler, men de to parter var ikke enige i alle de fremlagte kritikpunkter. Foto: Fleur Sativa

Efter kritik: Svømmehaller og fagforbund indgår nye aftaler

Slagelse - 02. september 2019 kl. 15:50 Af Fleur Sativa

Tre tidligere ansatte stod i sidste måned frem til Sjællandske og fortalte om kritisable arbejdsforhold i Slagelse Kommunes svømmehaller, som ligger i både Korsør og Slagelse.

Mangel på hviletid, en ledelse, der bagtaler og bruger skældsord om de ansatte bag deres ryg, og flere, der går grædende hjem, var bare en del af den skarpe kritik.

Derfor indkaldte FOA i forrige uge svømmehallernes ledelse til et møde. Ifølge fagforbundet blev man her enige om at forbedre forholdene for de ansatte. Men ikke alle kritikpunkter, var der enighed om.

- Det var helt tydeligt, at ledelsen ikke delte vores opfattelse af hovedparten af de problemstillinger vi fremførte. Derfor er vi nødt til at have en snak med det nuværende personale i svømmehallen om hvordan de oplever arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene, skriver sektorformand i FOA Vestsjælland, Hans Pedersen, i en mail til redaktionen.

Præcis hvilke dele af den fremførte kritik, som ledelsen fra svømmehallerne ikke er enig i, kan sektorformanden ikke kommentere på. Sjællandske er imidlertid i besiddelse af arbejdstidsopgørelser, der viser, at den påkrævede 16 timers hviletid mellem vagter ikke overholdes i en lang række af tilfælde.

Samtidig viser opgørelserne, at ansattes arbejdsdage ofte har bestået af flere vagter efter hinanden. For eksempel fra klokken 08.00 til 14.30, fra klokken 16.00 til 19.00 og endnu en gang fra klokken 19.00 til 22.00. Altså en arbejdsdag på samlet 12,5 time.

Ifølge FOA må en arbejdsdag efter den gældende overenskomst kun vare mellem fire og ti timer.

De fire tidligere ansatte, som er stået frem, fortæller desuden om vagter, hvor de har skullet varetage jobbet som både instruktør for et hold og livredder på samme tid. Farlige forhold, som udgør en sikkerhedsrisiko for brugerne af svømmehallen, har sektorformanden fra FOA tidligere vurderet.

Derudover er ansættelsen af vikarer sket i uoverenstemmelse med reglerne, der siger, at vikarer altid har krav på at blive fastansat, hvis der har været, eller der planlægges, faste vagter i en periode på mere end én måned.

Flere tidligere ansatte, som Sjællandske har været i kontakt med, har imidlertid været ansat med faste vagter i mindst et halvt år uden kontrakt på fastansættelse.

Samtidig fortælles der om et psykisk hårdt arbejdsmiljø med en ledelse, der kan finde på at omtale ansatte som blandt andet »spassere« og »mongoler« bag deres ryg.

For at forbedre arbejdsforholdene blev det på mødet mellem svømmehallernes ledelse og FOA derfor aftalt, at der skal være en bedre inddragelse af tillidsrepræsentanten ved ansættelser og ved planlægning af arbejdstiden, så det sikres, at overenskomst og aftaler overholdes.

Derudover blev der lavet en aftale om mulighed for at planlægge arbejdstiden mere fleksibelt for at gøre det nemmere for ledelsen at planlægge arbejdstiden efter personalets ønsker, oplyser sektorformand Hans Pedersen til Sjællandske.

Det betyder, at ansatte i fremtiden ikke længere har krav på 16 timers hviletid mellem vagterne, men i stedet 11 timer. Èn gang om ugen kan hviletiden ifølge overenskomsten nedsættes til otte timer.

Fagforbundet kan imidlertid ikke garantere, at ansatte fremadrettet undgår at varetage jobbet som både livredder og instruktør samtidig, selvom det ifølge sektorformandens overbevisning »ikke er forsvarligt«:

- Men det er i sidste ende ledelsens beslutning, om det skal være sådan. Der er ikke nogen regler, der siger, at der skal være en livredder til stede i svømmehallen. Det er ledelsens beslutning, om de mener, at det er sikkert for borgerne at bruge svømmehallen, forklarer Hans Pedersen i en mail.

FOA skal nu i dialog med de nuværende medarbejdere for at få et klart overblik over, hvad der er af problemer, og om det er en enig medarbejdergruppe, der bakker op om det. Herfra skal det vurderes, om der skal rejses sag, oplyser fagforbundet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar efter mødet fra leder af idræt, fritid og faciliteter i Slagelse Kommune, Christian Abildgaard. Tidligere har han dog overfor Sjællandske sagt, at han ikke kender til de beskrevne forhold.