Frygten for, at en mur ud mod Storebælt i Korsør på sigt vil skvatte sammen, har fået to beboere til at stå frem i Sjællandske med deres bekymring. Selvom huller og revner over tid kun er blevet værre, er muren nemlig ikke blevet vedligeholdt i mange år. Men det skal den - ganske snart, siger Slagelse Kommune nu, som dog understreger, at forholdene ikke er farlige.

Efter kritik: Kommune er klar til at kigge på »farlig mur«

Her har de beskrevet deres bekymring for, at det vil blive dyrt - og måske på sigt farligt, hvis Slagelse Kommune ikke snart finder midlerne til en reparation.

- Jeg er enig i, at der kan være behov for at lave en renovation inden længe for at undgå yderligere nedbrydning og den konsekvens, det kan have, som er, at det bliver endnu dyrere at gøre noget ved, forklarer Lasse Fjelsted uden at »ville lægge hovedet på blokken« og love præcis, hvornår en renovering af muren vil finde sted.