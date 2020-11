Statistik viser, at mange klager over afgørelser i Slagelse Kommune sendes tilbage med genbehandling for øje.

Efter kras kritik af sagsbehandlere: - Vigtigt at gribe i egen barm

Da Socialstyrelsen og Ankestyrelsen for nylig rettede en skarp kritik af specielt ledelsen på det særlige børne- og ungeområde, herunder i forhold til lang sagsbehandlingstid og lignende, var det på kommunens egen foranledning. Det er nemlig en task force i regi af de to styrelser, som Slagelse Kommune selv har bedt om, der efter et større analysearbejde fandt flere problematiske forhold i arbejdet med udsatte børn og unge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her