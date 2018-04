Se billedserie Dagen efter festen i Lille Valby forsamlingshus: Borde, stole og døre var kastet hulter til bulter, ligesom der flere steder var grimme brændemærker på trægulvet - og endda lavet flere huller i væggene. Foto: Pernille Frandsen

Efter groft hærværk: - Vi vælger at se fremad

Slagelse - 04. april 2018 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen ønsker tilsyneladende at snakke om, hvad der skete i Lille Valby forsamlingshus nord for Slagelse for knap to måneder siden - helt præcist natten til søndag den 11. februar.

Man behøver heller ikke sige så meget, men kan nøjes med at lade billedet tale for sig selv.

En privatfest kørte tydeligvis helt af sporet og endte, som tidligere beskrevet i avisen, i et omfattende hærværk, som er opgjort til at koste omkring 50.000 kroner i ødelagt inventar, brandskader med videre - skader, som forsamlingshuset selv har måttet udbedre, eftersom den person, som oprindeligt stod som lejer eller festarrangør, ikke har meldt sig.

Kasserer og byrådsmedlem Pernille Frandsen (V) erkendte tidligere, at man har været alt for godtroende i forhold til at udleje lokalerne - uden tilstrækkelig dokumentation fra festarrangørens side.

- Vi har nu lært lektien og vil fremover både forlange et større depositum, ligesom man nu også skal fremvise billedlegitimation med mere, hvis man ønsker at leje forsamlingshuset, fortæller hun.

Problemet med festen i februar var, at den person, som lejede lokalerne, opgav et falsk navn og betalte de 2.500 kroner i leje kontant.

Et telefonnummer til vedkommende fører kun til et taletidskort, og dermed er chancen for at identificere ham meget ringe.

Avisen har siden været i kontakt med flere personer, som har kendskab til, hvad der foregik den aften. Men ingen ønsker at stå offentligt frem og fortælle om det - af frygt for repressalier fra hærværksmændene. Og politiet kan ikke stille meget op, når ingen ønsker at vidne.

Ifølge avisens oplysninger var det en gruppe unge fra Ringparken, som stod bag festen. Men heller ikke formanden for fædregruppen i Ringparken, Hussein El-Khodr, kan hjælpe:

- Jeg har ikke hørt nogen snakke om festen i Lille Valby forsamlingshus. Det kan måske have været nogen, som kom udefra og ødelagde det? Jeg ved det ikke, for der er ingen, der snakker om det, siger han til Sjællandske.

Der er heller ingen, som har benyttet sig af tilbuddet om anonymt at give en økonomisk håndsrækning, og dermed tyder alt på, at hærværksmændene slipper godt fra deres meningsløse ødelæggelser.

- Vi har besluttet os for at se fremad nu. Vi har jo fået repareret det meste med stor hjælp fra de lokale beboere, og vi får nu en masse bestillinger til den forestående konfirmationssæson. Så vi har valgt at tage det som en dyr lærestreg, siger Pernille Frandsen.

