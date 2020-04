Søstrene Christina og Marlene Sørensen ejer sammen frisørkæden Hair by MBS, hvor de blandt andet har åbnet salon i Slagelse. Fredag formiddag gik deres telefonsystem ned, fordi for mange kunder forsøgte at komme igennem på samme tid.

Efter genåbningsaftale: Kunder står i kø til en klipning

Flere selvstændige ånder lettet op, når landets frisører fra på mandag igen må finde saksen frem. Men i øjeblikket er det dog telefonen, de har i hænderne - for kunderne kan dårligt vente med at få en klipning.

Slagelse - 18. april 2020 kl. 09:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siderne er blevet for lange. Toppen er efterhånden grå. Og spidserne er både spaltede og tørre.

Men fra på mandag er det slut med de dårlige hårdage, som flere danskere den seneste tid har måttet døje med. Her åbner landets frisører nemlig igen, efter regeringens restriktioner mod coronavirus har holdt dem lukket siden den 18. marts.

Og det er tiltrængt. Flere selvstændige glæder sig nemlig over udsigten til igen at kunne betale regninger, mens kunderne ikke kan vente med at betale for en klipning. Faktisk står de bogstaveligt talt i kø for det.

I hvert fald i telefonen.

System gik ned - Jeg har haft to telefoner i gang, siden jeg stod op tidligt i morges. De stopper ikke med at ringe. Og det er alle sammen folk, der vil have ordnet deres hår, fortæller Gitte Hansson, der ejer Salon Gitte på Slotsgade i Slagelse.

Genåbningsaftalen blev forhandlet på plads af regeringen og et bredt flertal i Folketinget torsdag nat og indebærer, at det midlertidige forbud mod visse liberale erhverv som for eksempel frisører ophæves fra på mandag.

Men allerede fredag meldte de første klippe-trængende kunder sig.

"Det betyder bare rigtig meget for folk at få ordnet deres hår."

- Christina Sørensen, medejer af Hair by MBS - Christina Sørensen, medejer af Hair by MBS Hos frisørkæden Hair by MBS mærkede man behovet, da deres telefonsystem gik ned fredag formiddag, fordi for mange kunder forsøgte at komme igennem på samme tid.

Tager forholdsregler - Vi har jo haft taget udgangspunkt i, at vi skulle åbne den 10. maj. Og fra den dato er vi allerede fuldt booket i flere uger frem. Det betyder bare rigtig meget for folk at få ordnet deres hår, forklarer Christina Sørensen, der sammen med søsteren Marlene Sørensen ejer kæden, som har saloner i både Slagelse, Næstved, Ringsted og Køge.

Interessen for en klipning er kærkommen for flere frisører, der har haft svært ved at betale blandt andet dyre huslejer.

Udsigten til igen at kunne tjene penge skaber derfor håb, hvor der før var bekymringer. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Nu har jeg haft lukket i en måned. Og jeg ville ikke kunne have klaret meget mere, siger Gitte Hansson, der er selvstændig frisør og ejer Salon Gitte i Slagelse. Hun er derfor glad for, at mange kunder ønsker en klipning. Foto: Fleur Sativa



Men flere saloner er dog samtidig opmærksomme på, at der stadig er en risiko for at sprede smitte med coronavirus. Derfor åbner de med forholdsregler.

Reddet af åbning - Der vil stå håndsprit fremme, som skal bruges af kunderne, når de kommer ind. Og jeg vil selv flere gange om dagen afspritte for eksempel stolene i salonen, siger ejer af Salon Gitte, Gitte Hansson, der selv vurderer, at den tidligere åbning er blevet hendes - og salonens - redning.

- Nu har jeg haft lukket i en måned. Og jeg ville ikke kunne have klaret meget mere, siger hun og peger på økonomien som årsag.

Den selvstændige frisør håber derfor på at få del i regeringens hjælpepakker, hvis formål er at hjælpe dansk erhvervsliv gennem coronakrisen.

Noget, man også håber på hos frisørkæden Hair by MBS. Også her har nedlukningen nemlig tydeligt kunne mærkes på økonomien.

- Det har været hårdt. Og det kommer til at tage lang tid at få det økonomiske fodfæste, vi havde før krisen. Men vi tror på, at det nok skal ske. Nu er der i hvert fald håb forude, slår kædens medejer Christina Sørensen fast.